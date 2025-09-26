Les armées de l'Indo-Pacifique renforcent la confiance et le dialogue

La conférence des chefs des armées de terre de l'Indo-Pacifique (IPACC), le séminaire de gestion des armées de terre de l'Indo-Pacifique (IPAMS) et le Forum des dirigeants des armées de terre de haut rang (SELF) se sont conclus le 25 septembre après trois jours de travaux à Kuala Lumpur, en Malaisie.

>> La Déclaration de Kuala Lumpur définit une stratégie à long terme pour l'ASEAN

>> L'ASEAN intensifie sa lutte contre le terrorisme à l'ère du numérique

Photo : VNA/CVN

La cérémonie d'ouverture tenue le 24 septembre a été coprésidée par le général Tan Sri Dato' Sri Muhammad Hafizuddeain bin Jantan, commandant de l'armée de terre malaisienne, et le général Ronald Clark, commandant de l'armée américaine dans le Pacifique (United States Army Pacific - USARPAC). Étaient présents le vice-ministre malaisien de la Défense Adly bin Zahari et le vice-ambassadeur des États-Unis en Malaisie, David Gamble.

Le thème "Forger une synergie" reflète la détermination collective des forces terrestres de la région indopacifique à renforcer les partenariats, à améliorer l'interopérabilité et à relever les défis de sécurité actuels et futurs pour assurer la stabilité et la sécurité régionales.

Les activités principales comprenaient des tables rondes, des réunions bilatérales et des discussions en groupes, mettant l'accent sur l'échange de points de vue stratégiques et l'intensification des interactions militaires entre pays de l'Indo-Pacifique. Un programme culturel destiné aux conjoints des délégués a également été organisé afin de renforcer les liens sociaux et familiaux au sein de la communauté militaire.

Du 23 au 25 septembre, 162 délégués de 27 pays, dont la Malaisie, les États-Unis, l'Australie, l'Inde, le Japon, la République de Corée, la France et le Vietnam, ont participé aux événements.

L'Armée populaire du Vietnam a pris part aux événements, avec deux délégations distinctes dirigées par le général de brigade Nguyên Ba Luc (pour l'IPACC) et le général de brigade Nguyên Anh Tuân, directeur adjoint de l'Institut de stratégie et d'histoire militaire (pour l'IPAMS).

En marge des conférences, la délégation vietnamienne a eu des rencontres bilatérales avec ses homologues de Mongolie, des États-Unis et de l'Australie pour discuter des résultats et modalités de coopération future.

L'IPACC, initiative biennale de l'US Army Pacific, vise à promouvoir les relations et la compréhension mutuelle entre les armées de terre de la région. L'IPAMS, organisé chaque année, se concentre sur le partage de connaissances et la coopération sécuritaire.

Le SELF, pour sa part, met l'accent sur l'échange d'expériences en matière de commandement, de préparation opérationnelle et de bien-être des forces.

VNA/CVN