Poutine souligne la coopération entre la Russie et l'AIEA

La coopération de la Russie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est établie dans presque tous les domaines, y compris la sûreté nucléaire, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, au Kremlin.

"La coopération est établie dans presque tous les domaines, cela concerne le développement de l'énergie russe, la participation russe à la mise en œuvre de projets hors des frontières de la Russie, ainsi que d'autres questions, principalement les questions de sûreté nucléaire dans le monde", a déclaré Poutine.

Il a souligné que la Russie s'efforçait d'apporter à l'AIEA une aide substantielle pour résoudre des tâches importantes. "La Russie était à l'origine de la création de l'agence en 1957. Et toutes ces années, nous coopérons activement avec l'agence, en nous efforçant d'apporter une aide substantielle pour résoudre les tâches globales et importantes qui incombent à l'agence", a ajouté le président russe.

TASS/VNA/CVN