Moscou discute avec Djouba d'une solution pacifique du conflit au Soudan du Sud

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a discuté avec son homologue sud-soudanais, Monday Simaya Kumba, de la recherche de variantes de solutions pacifiques du conflit interne dans la République. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Lors de la discussion sur les problèmes régionaux, l'accent a été mis sur la situation au Soudan du Sud. L'importance de la recherche de variantes de solutions pacifiques du conflit interne, du rétablissement de la paix et de la stabilité dans la République a été soulignée, la pertinence des efforts correspondants du gouvernement sud-soudanais et de la communauté régionale a été confirmée", a indiqué le ministère des Affaires étrangères à l'issue de la réunion lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies.

Un échange de vues a également eu lieu sur un certain nombre de questions d'actualité inscrites à l'ordre du jour bilatéral. Les principales orientations du développement ultérieur de la coopération entre la Russie et le Soudan du Sud dans divers domaines ont été discutées, notamment l'approfondissement du dialogue politique et le renforcement de l’interaction au sein de l’Organisation des Nations unies et sur d'autres plateformes multilatérales.

TASS/VNA/CVN