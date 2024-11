Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne les attaques contre les casques bleus au Liban

Photo : AFP/VNA/CVN

Dans le contexte des hostilités en cours le long de la Ligne bleue, les membres du Conseil de sécurité ont condamné plusieurs incidents ayant touché les positions de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) et blessé des soldats de la paix qui la composent au cours des dernières semaines, notamment les 29 octobre, 7 novembre et 8 novembre, indique le communiqué.

Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté toutes les parties à prendre toutes les mesures pour respecter la sécurité du personnel et des locaux de la FINUL, et ont rappelé que les casques bleus ne doivent jamais être la cible d'une attaque.

Dans le communiqué, ils ont réitéré leur soutien total à la FINUL, soulignant son rôle dans la stabilité régionale, et ont exprimé leur profonde gratitude aux pays qui fournissent des contingents.

Les membres du Conseil de sécurité se sont dits profondément préoccupés par les pertes et les souffrances des civils, la destruction des infrastructures civiles, les dommages causés aux sites du patrimoine culturel au Liban et la mise en péril des sites de Baalbek et de Tyr, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que par le nombre croissant de personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Ils ont appelé toutes les parties à respecter le droit humanitaire international et à mettre pleinement en œuvre la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité, affirme le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN