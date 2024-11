Une délégation du PCV en visite de travail en Inde

>> Le Vietnam et l'Inde mènent la 5e édition de l'exercice militaire bilatéral

>> Le Vietnam et l’Inde renforcent leur amitié traditionnelle et leur coopération multiforme

Durant son séjour, la délégation vietnamienne a rendu une visite de courtoisie au vice-président de l’Inde et président du Sénat indien, Jagdeep Dhankhar. Elle a eu des séances de travail avec le secrétaire général du Parti du peuple indien (BJP) au pouvoir, Tarun Chugh ; le secrétaire général par intérim du Parti communiste d'Inde (marxiste) (CPI-M), Prakash Karat ; le secrétaire général du Parti communiste d’Inde (CPI), D. Raja ; le Conseil indien des affaires mondiales ; l'Institut indien d'administration publique (IIPA).

Photo : VNA/CVN

Elle a assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord de coopération entre l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh Minh et l'Institut indien d'administration publique. Elle a également visité le Centre de technologie, d'innovation et d'intégration au système cyber-physique avant de fleurir le Monument du Président Hô Chi Minh et rencontrer le personnel de l'ambassade du Vietnam en Inde.

Lors des séances de travail, les deux parties se sont informées des activités de chaque Parti et de chaque pays et ont discuté des questions internationales et régionales d'intérêt mutuel ainsi que des principales orientations et politiques, contribuant à approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-Inde.

Le vice-président de l’Inde et président du Sénat indien, Jagdeep Dhankhar, a hautement apprécié les résultats des séances de travail entre la délégation du PCV et des principales agences et entreprises indiennes. Il a hautement apprécié la priorité accordée par le Vietnam à l'Inde dans la promotion et le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Les responsables des partis politiques indiens ont exprimé leur volonté d’approfondir les liens avec le PCV avant d’apprécier hautement la politique extérieure de multilatéralisation, de diversification de ses relations internationales. Ils ont souligné des similitudes dans les politiques extérieurs des deux pays qui promouvaient toujours la paix, la coopération et le développement, le règlement des différends par des mesures pacifiques, le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment dans le cadre des forums multilatéraux des Nations Unies et les mécanismes de l’ASEAN.

Jagdeep Dhankhar et le secrétaire général du Parti du peuple indien Tarun Chugh ont affirmé que dans sa politique « Agir vers l'Est », l'Inde attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam ainsi qu'à son rôle et à sa position dans la région, soutenant le règlement des différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

De son côté, Nguyen Xuan Thang a déclaré apprécié hautement le rôle de plus en plus important de l'Inde dans la structure actuelle de sécurité régionale et mondiale, en tant que superpuissance scientifique, technologique et économique. Il a présenté à la partie indienne des orientations stratégiques définies par le PCV pour l'ascension nationale dans la nouvelle ère.

Les deux parties ont également discuté de la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité et d’autres questions.

VNA/CVN