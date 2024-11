La première phase de la 8e session de l’Assemblée nationale couronnée de succès

>> L’AN adopte la Résolution sur le Plan de développement socio-économique 2025

>> L’Assemblée nationale adopte le budget prévisionnel de l'État pour 2025

>> Projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud au menu

Photo : VNA/CVN

Lors de la première journée de travail, le 20 octobre, l'Assemblée nationale a approuvé le projet de résolution sur l’élection de Luong Cuong au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2021-2026. Dès son élection, le nouveau président a prêté serment.

Les séances de réponses aux questions des députés lors de cette première phase ont été couronnées de succès. Les députés ont posé des questions sur le secteur bancaire, la santé publique, l’information et la communication. Selon le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ces séances ont porté sur des sujets d’actualité retenant une grande attention de la population, montrant l’efficacité de la supervision de l’organe législatif.

Lors de cette phase, le volume de travail sur la supervision et la prise de décisions sur des questions importantes du pays était considérable.

Les députés ont discuté de la politique d’investissement dans le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, qui devrait nécessiter un coût total d’environ 67,34 milliards de dollars. Ils ont également abordé la politique d'investissement pour le programme cible national sur la prévention et le contrôle des drogues jusqu'en 2030…

L'Assemblée nationale a adopté une résolution sur le budget prévisionnel de l'État pour 2025 et une résolution sur le plan d'allocation du budget central.

De plus, l'Assemblée nationale a discuté d’un rapport de l'équipe de supervision et d’un projet de résolution concernant les résultats de la supervision thématique sur la "mise en œuvre des politiques et des lois sur la gestion du marché immobilier et le développement des logements sociaux de 2015 à fin 2023".

Selon le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, le gouvernement prendra diverses mesures pour favoriser l’accès aux logements sociaux et améliorer l’efficacité de leur développement dans les temps à venir.

S’agissant du travail législatif, les projets de loi et de résolution examinés par l'Assemblée nationale lors de la première phase concernent de nombreux secteurs et domaines urgents. Selon le député Quan Minh Cuong de la province de Dông Nai (Sud), les projets de loi soumis sont plus courts et plus concis.

La 2e phase de la 8e session débutera le 20 novembre et se poursuivra jusqu’au 30 novembre.

VNA/CVN