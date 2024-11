Au moins 48 morts et 50 blessés dans des frappes aériennes israéliennes sur l'Est du Liban

Au moins 48 personnes ont été tuées et 50 autres blessées dans des frappes aériennes israéliennes qui ont ciblé vendredi 1er novembre la ville de Baalbek et des dizaines de villes et villages environnants dans l'Est du Liban, ont annoncé des sources libanaises.