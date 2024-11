Vietnam - Pérou : les chefs de l'État donnent une conférence de presse

Le président Luong Cuong, en visite officielle au Pérou et participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Lima, et son homologue péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra ont donné le 13 novembre (heure locale) une conférence de presse sur les résultats de leur entretien tenu le même jour.

>> Le président Luong Cuong visite et travaille avec Viettel Peru S.A.C

>> Le président Luong Cuong rencontre le président de la Cour suprême du Pérou

>> Cérémonie d'accueil officielle à Lima du président Luong Cuong

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse, la présidente Dina Ercilia Boluarte Zegarra a déclaré que lors de l’entretien, les deux parties avaient convenu de continuer à travailler ensemble pour promouvoir et approfondir l'amitié et la coopération entre leurs pays.

Elle a affirmé que les deux parties avaient des échanges importants et efficaces, couvrant de nombreux sujets de coopération bilatérale, ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt mutuel, et que les deux dirigeants avaient également eu un dialogue ouvert pour rechercher de nouvelles orientations de coopération pour l’intérêt des deux peuples.

Pour sa part, Luong Cuong a déclaré que lui et la présidente péruvienne partageaient des évaluations très positives sur le niveau et la dynamique de développement des relations Vietnam-Pérou au cours de ces derniers temps, constatant un renforcement du dialogue de haut niveau, de la confiance politique et des progrès décisifs dans les relations économiques et commerciales.

Selon lui, la marge de manœuvre pour la coopération économique est encore très vaste et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ratifié par les deux pays constitue un cadre important pour une connectivité plus étroite entre les deux économies.

Le président vietnamien a indiqué que les deux parties avaient convenu d'accroître les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, de consolider les mécanismes de coopération et les cadres juridiques, d'accroître la présence diplomatique et consulaire, d’encourager le commerce et l’investissement, la connectivité en matière de transports et de logistique, de renforcer les échanges culturels, éducatifs et ceux entre les peuples…

Le dirigeant vietnamien s’est réjoui d'annoncer que les deux parties avaient convenu de publier une déclaration commune sur le renforcement des relations Vietnam-Pérou, affirmant que les deux pays avaient rempli toutes les conditions nécessaires pour élever leurs relations à un niveau supérieur.

Avec une grande détermination politique, les deux parties mèneront des discussions pour annoncer prochainement ce nouveau cadre de partenariat, a-t-il dit.

Luong Cuong s’est déclaré convaincu que sa visite avait créé davantage d'élans pour l'amitié et la coopération entre les deux pays. Il a invité la président Dina Ercilia Boluarte Zegarra à se rendre au Vietnam en 2025, soulignant que cet événement marquera un jalon historique supplémentaire dans les relations Vietnam-Pérou.

VNA/CVN