Projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud au menu

Lors de la séance du matin du 13 novembre dans le cadre de sa 8 e session, l’Assemblée nationale a examiné des documents et rapports sur la politique d’investissement du projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

Selon le document présenté par le ministre des Transports, Nguyên Van Thang, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud fera une longueur totale de 1.541 km avec des voies doubles d'un écartement de 1.435 mm. Elle sera dotée d'une vitesse de conception de 350 km/h, d’une capacité de charge de 22,5 tonnes par essieu et d'une exploitation de trains de voyageurs et de fret en cas de besoin.

Photo: VNA/CVN

La ligne ferroviaire électrifiée comprendra 23 gares de passagers et cinq gares de fret. Le trajet s'étendra de Hanoï, traversera 20 villes et provinces, pour aboutir à Ho Chi Minh-Ville.

La politique d’investissement sera soumise pour approbation par l’Assemblée nationale au dernier trimestre 2024. L’étude de faisabilité et la conception technique frontale (FEED) seront élaborés et approuvés entre 2025-2026. Les travaux seront lancés en 2027 et achevés en 2035. Selon les prévisions préliminaires, le projet nécessitera environ 67,34 milliards d'USD.

Présentant un rapport de vérification, Vu Hông Thanh, chef de la Commission de l’économie de l’Assemblée nationale, a souligné l’importance du projet avant de proposer aux agences compétentes d'examiner et de sélectionner soigneusement le plan optimal pour relier la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud au réseau de transport national et aux réseaux ferroviaires régionaux et internationaux.

Il a également proposé au gouvernement d'évaluer l'impact de cet investissement sur le déficit budgétaire, la dette publique et la capacité de remboursement de la dette de l'État à moyen et long termes.

VNA/CVN