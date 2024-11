Le dirigeant Tô Lâm travaille avec le sous-comité socio-économique pour le XIVe Congrès national du Parti

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail, Pham Minh Chinh, membre du Politburo, Premier ministre, chef du sous-comité socio-économique, et Nguyên Chi Dung, membre du Comité central du PCV, ministre du Plan et de l'Investissement, permanent du sous-comité, chef du groupe de rédaction socio-économique, ont informé du processus de complément et de finalisation du projet de rapport évaluant cinq ans de mise en œuvre de la Stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030, orientations et tâches pour le développement socio-économique pour 2026-2030, depuis le 10e plénum, ainsi que de certains scénarios de croissance économique élevée en 2025 et sur la période 2026-2030.

Vision de la nouvelle ère

Le secrétaire général Tô Lâm a reconnu et apprécié les efforts du sous-comité socio-économique. Il a estimé qu'après 12 révisions, le projet de rapport socio-économique répondait déjà aux exigences pour être présenté au Politburo. Il a insisté sur la nécessité d’être profondément conscient de la vision de la nouvelle ère et déterminé à réaliser les objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du PCV afin de compléter et parachever le projet de rapport, de veiller à ce que le rapport serve de "programme d'action" pour construire un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux.

Le secrétaire général a réaffirmé l’importance de se développer rapidement mais aussi durablement, de promouvoir une croissance élevée tout en assurant la stabilité macroéconomique, l'harmonie entre le développement économique et la culture, la société, la protection de l'environnement, la défense nationale et la sécurité. Il a déclaré que l’homme devait être placés au centre, que toutes les lignes directrices et politiques devaient être élaborées à partir des aspirations, des droits et intérêts légitimes du peuple, qu’il fallait prendre le bonheur et la prospérité du peuple comme objectif à atteindre.

Selon le secrétaire général, il est nécessaire de déployer de grands efforts, de trouver des solutions révolutionnaires, de tirer parti des opportunités et d'identifier des orientations et des tâches fondamentales à long terme pour créer une base permettant d'atteindre une croissance élevée et de la maintenir à long terme.

Tô Lâm a proposé de continuer à parachever le projet de rapport socio-économique et, sur cette base, de construire un résumé avec le contenu principal et les nouveaux points émergents pour soumettre au Politburo pour examen, avant de l'envoyer aux congrès des organisations du PCV de base pour discussion et commentaires.

VNA/CVN