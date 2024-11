Le président vietnamien honoré de la Grand-Croix de l'Ordre du Soleil du Pérou

Photo : VNA/CVN

La dirigeante péruvienne a exprimé son honneur de décerner le prestigieux ordre au chef de l'État vietnamien Luong Cuong, reconnaissant ses contributions significatives au renforcement de l'amitié et de la coopération entre le Pérou et le Vietnam. Elle a souligné que cette haute distinction reflétait l'appréciation et la profonde affection accordées par l'État péruvien au Vietnam et à son peuple, en particulier lorsque la visite du président vietnamien coïncidait avec le 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques bilatérales.

La présidente du Pérou s'est dite confiante que les relations entre les deux nations continueraient de s'approfondir à l'avenir.

Une affection spéciale

De son côté, Luong Cuong a exprimé son honneur de recevoir la Grand-Croix de l'Ordre du Soleil, à l'occasion des 30 ans de relations diplomatiques bilatérales (14 novembre 1994-2024) et de sa première visite au Pérou, un pays réputé pour sa beauté et son hospitalité.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l'État vietnamien a noté que cette reconnaissance était une affection spéciale de l'État et du peuple péruviens envers le Vietnam et envers l'amitié et la coopération entre les deux pays.

Il a décrit l'ordre comme un grand encouragement pour lui à travailler encore plus dur, de concert avec les amis péruviens, pour développer davantage le partenariat Vietnam - Pérou, le rendant plus substantiel et plus efficace vers de nouveaux sommets, au bénéfice des peuples des deux nations ainsi que pour la paix, la stabilité et la prospérité dans les deux régions et dans le monde.

Luong Cuong a exprimé ses sincères remerciements au Pérou pour sa solidarité et son soutien au Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance et la réunification nationales. Il s’est déclaré convaincu que les deux nations continueraient à s'unir et à se soutenir mutuellement dans les années à venir, renforçant ainsi la coopération bilatérale dans tous les secteurs et contribuant aux objectifs de développement des deux pays pour la prospérité et le bonheur des peuples.

VNA/CVN