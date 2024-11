Un vice-président de l’Assemblée nationale reçoit une délégation de Californie

>> Coopération étroite pour développer durablement les relations Vietnam - États-Unis

>> Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération

>> Le partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis célèbre son premier anniversaire

Photo : DBND/CVN

Le vice-président de l'Assemblée nationale a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire de premier plan et accordait une priorité à l'élargissement de la coopération avec les États-Unis aux niveaux bilatéral, régional et mondial, avec un niveau de compréhension et de confiance mutuelles plus élevé.

Nguyên Duc Hai a déclaré que le Vietnam saluait le renforcement par les États-Unis de leur coopération avec la région indo-pacifique, contribuant ainsi plus activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région. Il a ajouté que le Vietnam espérait que, grâce à de nouvelles stratégies et initiatives, les États-Unis continueraient de démontrer leur ferme engagement à soutenir le rôle central de l'ASEAN, le partenariat stratégique global ASEAN - États-Unis et le partenariat Mékong - États-Unis.

Sur le plan économique, il a souligné que le Vietnam s'efforçait toujours d'améliorer son climat d’affaires et d’investissement et espérait que les États-Unis continueraient à soutenir le maintien de relations commerciales stables et à long terme entre les deux pays.

Le vice-président de l'Assemblée nationale a déclaré espérer que les organes législatifs des deux pays continueraient à coopérer plus étroitement, contribuant ainsi à renforcer la compréhension et la confiance et à continuer à développer l'amitié entre les deux peuples.

S’agissant des relations avec la Californie, il a estimé que le Vietnam et l'État américain disposaient encore d'un grand potentiel pour promouvoir davantage la coopération, notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation...

Pour sa part, Fiona Ma s’est dite impressionnée par le développement dynamique du Vietnam, affirmant qu'elle promouvrait davantage les relations amicales et la coopération efficace et substantielle avec le Vietnam dans divers domaines, tels que la croissance verte, la lutte contre le changement climatique et le développement durable, les énergies renouvelables...

VNA/CVN