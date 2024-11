Le président Luong Cuong rencontre le président de la Cour suprême du Pérou

Photos : VNA/CVN

Luong Cuong a exprimé sa joie face à l'évolution positive des relations bilatérales dans tous les domaines, notamment dans le commerce et l'investissement, comme en témoigne le fait que le Pérou est actuellement le plus grand partenaire d'investissement du Vietnam en Amérique latine et que le Vietnam est le premier partenaire commercial du Pérou au sein de l'ASEAN.

Lors de cette visite, les dirigeants des deux pays échangeront des mesures concrètes pour renforcer la coopération, créant ainsi un élan important pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur dans les temps à venir, a-t-il informé.

Concernant le domaine judiciaire, le chef de l'État vietnamien a exprimé son souhait que les secteurs judiciaires vietnamien et péruvien intensifient leur coopération et échangent des délégations pour apprendre de l'expérience mutuelle.

Il a également exprimé son espoir que le secteur judiciaire péruvien créerait les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes d'accroître leurs investissements au Pérou, suggérant aux deux parties de renforcer leur coopération au sein des forums judiciaires interrégionaux et internationaux.

Le Vietnam, un partenaire stratégique de premier plan

Pour sa part, Javier Arévalo Vela, a affirmé que le Pérou en général, et le secteur judiciaire péruvien en particulier, accordent une grande importance aux relations de coopération et d'amitié avec le Vietnam. Le Pérou considère toujours le Vietnam comme un partenaire stratégique de premier plan et un lien fiable dans l'ensemble de sa politique étrangère en Asie de l'Est, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, les entreprises vietnamiennes investissant au Pérou bénéficieront toujours de la protection de la loi péruvien. En outre, les relation de coopération entre les agences judiciaires des deux pays disposent également d'un énorme potentiel.

Les deux parties ont exprimé leur conviction qu'avec la détermination et les efforts des deux côtés, les relations entre le Vietnam et le Pérou en général, et la coopération dans le secteur judiciaire en particulier, entreront dans une nouvelle phase de prospérité, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement des deux pays et des deux régions.

À cette occasion, le président Luong Cuong a également transmis à Javier Arévalo Vela l'invitation du président de la Cour suprême populaire du Vietnam, Lê Minh Tri, à effectuer une visite au Vietnam en temps opportun.

VNA/CVN