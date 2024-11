Le président Luong Cuong s'entretient avec son homologue péruvienne

Le président Luong Cuong et son homologue péruvienne Dina Ercilia Boluarte Zegarra ont discuté, lors de leur entretien tenu le 13 novembre (heure locale) à Lima, des mesures visant à promouvoir davantage l’amitié et la coopération multiforme entre leurs pays, ainsi que de questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Saluant la visite officielle du chef d’État vietnamien au Pérou, la présidente Dina Boluarte a affirmé ses significations particulièrement importantes à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (14 novembre 1994-2024). Elle s’est déclarée convaincue que la visite créerait un élan important pour accélérer le développement des relations bilatérales.

Le président Luong Cuong a affirmé que le Pérou était toujours un ami proche et un partenaire important du Vietnam en Amérique latine, soulignant que le Vietnam attachait de l’importance au rôle et à la position du Pérou et souhaitait approfondir les relations entre les deux pays dans les temps à venir.

Félicitant le Pérou pour accueillir pour la troisième fois le Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le président Luong Cuong s’est déclaré convaincu que cet événement serait couronné de succès, contribuant au développement, à la connectivité et à la prospérité en Asie-Pacifique, tout en renforçant le rôle et la position du Pérou.

Le Pérou, 6e partenaire commercial du Vietnam

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant le développement heureux des relations entre leurs pays sur divers aspects, dont l’économie. En effet, le Pérou est actuellement le 6e partenaire commercial du Vietnam et sa première destination d'investissement en Amérique latine.

Le président Luong Cuong a souligné que les deux pays disposaient encore beaucoup de potentiel pour développer leur coopération. Il a proposé au gouvernement péruvien de créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes pour qu’elles puissent mener des coopérations et investissements efficaces au Pérou.

Reconnaissant les contributions importantes du groupe Viettel au développement durable du Pérou lors de ces derniers temps, la présidente Dina Boluarte a affirmé que son gouvernement créerait des conditions favorables pour que Viettel, à travers sa coentreprise Viettel Peru S.A.C (Bitel), continue à développer ses activités commerciales au Pérou, et que Bitel puisse conforter en tant que modèle exemplaire de la coopération entre le Vietnam et le Pérou.

Les deux parties ont affirmé la volonté des deux pays de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Dans cet esprit, les deux dirigeants ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans l'économie, le commerce et l'investissement…, de négocier et signer des documents de coopération bilatérale pour compléter le cadre juridique au service du développement durable des relations entre leurs pays.

Les deux dirigeants ont convenu de créer des conditions favorables aux échanges et à la coopération entre entreprises, de renforcer la coordination, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales, des forums multilatéraux et interrégionaux.

La présidente du Pérou a exprimé son souhait que le Vietnam ouvre bientôt une représentation diplomatique à Lima.

Les dirigeants des deux pays ont insisté sur la nécessité de garantir le respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, de renforcer la coordination multilatérale, de promouvoir les valeurs communes de paix et de coopération, et de résoudre les désaccords par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international.

À cette occasion, le président Luong Cuong a invité la présidente Dina Boluarte à effectuer une visite officielle au Vietnam. L’invitation a été acceptée.

À l’issue de leur entretien, la présidente Dina Boluarte a présidé la cérémonie de remise de l’Ordre du Soleil (Grand-Croix) au président Luong Cuong. Il s'agit d'une noble distinction, témoignant des sentiments particuliers de l'État et du peuple du Pérou pour le Vietnam et son peuple, ainsi que du respect des relations entre les deux pays à l'occasion des 30 ans des relations diplomatiques bilatérales.

Les deux dirigeants ont également annoncé une déclaration commune sur le renforcement des relations bilatérales entre le Vietnam et le Pérou.

Ils ont assisté à la signature de documents de coopération et donné une conférence de presse.

