Le chef de la diplomatie européenne réitère son appel à un cessez-le-feu au Liban

Photo : AFP/VNA/CVN

Sa déclaration fait suite à la Conférence internationale de soutien à la population et à la souveraineté du Liban, qui s'est tenue jeudi 24 octobre en France et lors de laquelle des promesses d'un montant total d'un milliard de dollars américains ont été faites pour l'aide humanitaire et le soutien aux forces de sécurité libanaises.

Selon M. Borrell, la situation au Liban est extrêmement grave et nécessite des efforts urgents et massifs pour mettre fin à la confrontation militaire entre le Hezbollah et Israël, qui cause d'immenses souffrances à la population civile et détruit le tissu social libanais.

"La première étape est un cessez-le-feu : sans une suspension des hostilités, rien ne sera possible", a-t-il souligné.

Parmi d'autres mesures nécessaires figurent également l'organisation d'une élection présidentielle, la restauration de la souveraineté du Liban sur son territoire et le renforcement du mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL). En outre, il est essentiel de fournir une aide humanitaire d'urgence inconditionnelle au peuple libanais, ainsi qu'un soutien économique solide après l'élection d'un nouveau président.

Xinhua/VNA/CVN