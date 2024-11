L'ONU continue de livrer de l'aide humanitaire au Liban

Les agences de l'ONU et leurs partenaires continuent de livrer une aide humanitaire aux personnes impactées par la crise au Liban, sur fond d'escalade des hostilités, a déclaré mardi 5 novembre Stephane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, lors de sa conférence de presse quotidienne.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lundi 4 novembre, l'Agence de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient (UNRWA) a livré des denrées médicales et du carburant pour générateurs au camp de réfugiés palestinien de Burj Shimali à Tyr, dans le Sud du Liban. Un convoi humanitaire a également apporté des matériels médicaux, des médicaments et des kits d'hygiène à un dispensaire à Labweh, dans le gouvernorat de Baalbeck-Hermel.

Par ailleurs, le Programme alimentaire mondial (PAM) a déjà apporté une aide à plus de 2 millions de personnes vulnérables dans tout le pays par le biais de son aide d'urgence et de ses programmes réguliers. Le PAM fournit également une aide alimentaire aux Libanais et aux Syriens qui traversent la frontière pour fuir le conflit vers la Syrie.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) est en partenariat avec les autorités locales pour rescolariser progressivement près de 387.000 enfants libanais, dont ceux qui se trouvent dans des abris ou dans des communautés affectées par la guerre.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan de réponse d'urgence pour soutenir l'ouverture et le fonctionnement de 326 écoles publiques qui ne sont pas utilisées comme abris afin que les enfants en âge d'être scolarisés au Liban puissent avoir accès à l'éducation.

Xinhua/VNA/CVN