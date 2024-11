Le plus haut législateur salue le dévouement de l’ambassadeur cubain pour les liens bilatéraux

Félicitant l’ambassadeur pour l’accomplissement de son mandat, le plus haut législateur a souligné que le Vietnam garde toujours à l’esprit l’aide spirituelle et matérielle sincère de Cuba pour sa lutte pour la libération nationale dans le passé ainsi que pour la cause de l’édification et de la défense nationales à l’heure actuelle. Il s’agit d’une relation spéciale avec une grande confiance politique et toujours un exemple des relations internationales, a-t-il fait remarquer.

Photo : VNA/CVN

Par l’intermédiaire de l’ambassadeur, il a présenté ses condoléances et sa sympathie aux dirigeants du Parti et de l’État ainsi qu’au peuple cubain pour les graves conséquences de l’ouragan Oscar le 20 octobre, de l’ouragan Rafael le 7 novembre et du tremblement de terre dans l’Est de Cuba le 10 novembre.

Par ailleurs, a-t-il déclaré, le typhon Yagi a également fait de lourdes victimes dans le Nord du Vietnam. Malgré les difficultés causées par les catastrophes naturelles et la situation mondiale instable, les relations bilatérales ont été sans cesse promues et renforcées par des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier la visite d’État à Cuba du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en septembre 2024, la visite de travail du vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Duc Hai à Cuba le même mois, et la visite de travail au Vietnam du président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire et président du Conseil d’État de Cuba Esteban Lazo Hernández début novembre, a-t-il souligné.

Reconnaissant le soutien du Vietnam à Cuba et à lui-même, Hernández Guillén a déclaré que malgré les défis économiques et les impacts de l’embargo contre Cuba, les relations entre les deux pays n’ont cessé de se développer et ont obtenu de nombreux résultats encourageants.

Les liens entre les deux partis se sont renforcés, la visite d’État à Cuba du secrétaire général et président Tô Lâm étant une étape importante des relations entre les deux pays. La coopération entre les gouvernements, les ministères et les secteurs de Cuba et du Vietnam a également progressé. En outre, la collaboration entre les deux organes législatifs a également maintenu sa tendance à la hausse, comme en témoignent les fréquentes visites mutuelles de haut niveau, a-t-il poursuivi.

Il a souligné que dans les temps à venir, l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba ont un rôle crucial à jouer dans la création d’un cadre juridique pour promouvoir les relations bilatérales, y compris les partenariats socio-économiques entre les localités vietnamiennes et cubaines.

Faisant écho aux opinions de l’ambassadeur, le plus haut législateur a déclaré que les deux pays ont signé de nombreux accords, mais qu’il est important d’évaluer la mise en œuvre de ces accords et de concevoir des mesures pour stimuler leur mise en œuvre effective dans les temps à venir.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a attribué les bons résultats de la coopération entre les deux pays et les deux organes législatifs en partie aux contributions importantes de l’ambassadeur et du personnel de l’ambassade de Cuba au Vietnam.

Il a exprimé sa conviction que, quelles que soient les fonctions qu’il occupera à l’avenir, Hernández Guillén continuera à contribuer à renforcer l’amitié et la solidarité spéciales, exemplaires et fidèles entre les deux pays.

VNA/CVN