E-commerce : le nouvel accélérateur de la puissance exportatrice vietnamienne

Le commerce électronique vietnamien opère une mutation stratégique majeure, passant du statut de simple canal de vente au détail domestique à celui de levier clé pour l’expansion des exportations.

Alors que le volume total des échanges commerciaux du pays devrait approcher les 920 milliards de dollars en 2025, le numérique s’impose comme une véritable "piste d’envol", permettant aux entreprises de contourner les circuits traditionnels pour accéder directement aux marchés internationaux.

Selon Trân Van Trong, secrétaire général de l’Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM), le marché numérique intérieur conserve une marge de progression considérable. "Dans les économies développées, le commerce électronique représente 40 à 50% du total des ventes au détail, contre environ 12% seulement au Vietnam", a-t-il souligné.

Toutefois, d’un point de vue stratégique, il estime que le rôle du commerce électronique dans la dynamique exportatrice demeure sous-exploité. À ce stade, ce canal reste en phase de structuration et n’est pas encore pleinement intégré à la stratégie nationale de développement des exportations.

Lê Hoang Oanh, directrice générale du Département du commerce électronique et de l’économie numérique (ministère de l’Industrie et du Commerce), a souligné que la réglementation devrait encore s’adapter à l’émergence de nouveaux modèles économiques, tels que le livestreaming, les plateformes sociales et surtout le commerce électronique transfrontalier. Si le Vietnam accélère la mise en place de son cadre juridique, des défis subsistent en matière de coordination intersectorielle, de logistique internationale et de maîtrise des données par les entreprises.

Les chiffres de 2025 confirment néanmoins une dynamique positive. Le marché vietnamien du commerce électronique a atteint environ 31 milliards de dollars, en hausse de 25,5%, représentant près de 10% du total des ventes au détail de biens et services. Cette progression, bien que encore modeste, reflète déjà une contribution tangible aux résultats globaux des exportations, comme en témoigne l’excédent commercial enregistré sur l’année, a affirmé Lê Hoang Oanh.

Pour 2026, le Département du commerce électronique et de l’économie numérique concentrera ses efforts sur les priorités majeures comme l’adoption du décret d’application de la Loi sur le commerce électronique, la mise en œuvre du plan national de développement du secteur pour la période 2026-2030, le renforcement de la supervision fondée sur les données et l’intelligence artificielle, ainsi que la promotion du commerce électronique transfrontalier au service des exportations.

L’année 2026 sera également marquée par une intensification de la coopération internationale, avec pour objectif la signature de l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique, la conclusion des négociations du chapitre sur le commerce électronique de l’Accord ASEAN - Canada, ainsi que l’ouverture de nouvelles négociations avec la République de Corée et la mise à niveau du CPTPP.

De son côté, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné que le commerce électronique représentait désormais près des deux tiers de la valeur de l’économie numérique vietnamienne, plaçant le pays parmi les dix marchés à la croissance la plus rapide au monde dans ce domaine. Cette dynamique a contribué de manière significative au record des échanges extérieurs enregistré en 2025.

À l’orée de 2026, première année de mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, le commerce électronique et l’économie numérique sont appelés à jouer un rôle pionnier dans la transformation numérique, la transition verte et la croissance durable.

Le vice-ministre a insisté sur la nécessité de déployer efficacement la Loi sur le commerce électronique, de moderniser les infrastructures numériques, de renforcer la lutte contre les produits contrefaits et de développer les ressources humaines qualifiées.

VNA/CVN