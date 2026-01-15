Les Vietnamiens dépensent 45 millions de dollars par jour en achats en ligne

Les consommateurs vietnamiens ont dépensé plus de 1.170 milliards de dôngs (44,5 millions de dollars) par jour en achats en ligne en 2025, avec une forte hausse des revenus des principales plateformes de commerce électronique, selon les statistiques de la plateforme d'études de marché Metric.vn.

Les quatre plus grandes plateformes de commerce électronique, à savoir Shopee, TikTok Shop, Lazada et Tiki, ont généré un chiffre d'affaires total de 429 000 milliards de dongs en 2025, soit une augmentation de près de 34,8 % par rapport à 2024. Cela représente plus de 1.170 milliards de dôngs (44,5 millions de dollars) par jour.

Plus de 3,9 millions d'articles ont été vendus via les plateformes de commerce électronique l'année dernière, soit une augmentation de 15,2%.

Les produits dont le prix unitaire se situe entre 100.000 et 200.000 dôngs sont restés les plus populaires, représentant 25% du chiffre d’affaires total.

Les catégories Beauté, Maison et Décoration, et Mode féminine ont continué de générer le plus de revenus. Les produits de beauté ont représenté 29,5 % des ventes totales, soit plus de 74,4 milliards de VND, suivis par la catégorie Maison et Décoration (56,7 milliards de dongs) et la Mode féminine (54,5 milliards de dongs).

Les catégories Santé, Mode enfantine et Papeterie sont celles qui ont connu la plus forte croissance, avec des taux de croissance atteignant 80 %.

On comptait 601.800 boutiques actives sur les quatre principales plateformes de commerce électronique, soit une baisse de 7,4% par rapport à fin 2024. Ce chiffre marque toutefois un rebond par rapport à fin septembre 2025, où seulement 537.900 vendeurs actifs étaient recensés, ce qui indique que près de 63.900 boutiques avaient réintégré les plateformes en fin d'année.

Selon Metric, la baisse du nombre de vendeurs malgré la hausse des revenus reflète une tendance à l'élimination des vendeurs les moins performants.

Shopee et TikTok dominaient le marché du commerce électronique au Vietnam avec des parts de marché respectives de 56% et 41,3%, contre 64% et 29% l'année précédente.

Lazada et Tiki ne représentaient ensemble que 3%, contre 6% un an plus tôt, ce qui souligne la forte concurrence sur le marché du commerce électronique.

Les données de Metric montrent qu'environ 83% des revenus du commerce électronique national étaient concentrés à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï.

VNA/CVN