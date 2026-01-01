E-commerce : les opérateurs de plateformes tenus de présenter leurs rapports

>> L'e-commerce au Vietnam : entre essor historique et défis sécuritaires
>> E-commerce : le nouvel accélérateur de la puissance exportatrice vietnamienne
>> Le Vietnam se prépare à une nouvelle phase de croissance du commerce électronique
L’objectif est de faciliter la compilation de statistiques et l’évaluation de l’état actuel et de l’efficacité du développement du secteur au cours de l’année écoulée.
Cette obligation est mise en œuvre conformément au décret N°52/2013 du gouvernement du 16 mai 2013 relatif au commerce électronique, et au décret N°85/2021 du gouvernement du 25 septembre 2021, qui modifie et complète des dispositions du décret N°52 du gouvernement.
|L'e-commerce du Vietnam poursuit une forte dynamique de croissance et se prépare à entrer en 2026, dans une nouvelle phase de développement.
|Photo : CTV/CVN
Conformément aux directives, les entités soumises à l’obligation de déclaration doivent soumettre leurs rapports en ligne via le système baocao.online.gov.vn, et les compléter avant le 15 janvier.
L’iDEA a souligné que tout manquement à cette obligation de déclaration fera l’objet d’un examen et de mesures disciplinaires conformément à la loi.
Cette communication vise à permettre aux parties concernées d’anticiper les problèmes, de garantir le respect de leurs obligations de déclaration et de collaborer efficacement avec les autorités de contrôle pour la compilation statistique et la supervision du marché du commerce électronique.
VNA/CVN