Investissement direct étranger : le Vietnam confirme son attractivité

En 2025, le montant total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam - incluant les nouveaux projets, les ajustements de capital ainsi que les apports en capital et les acquisitions de participations - a atteint plus de 38,4 milliards de dollars, en légère hausse de 0,5% par rapport à 2024.

Les capitaux effectivement décaissés se sont élevés à plus de 27,6 milliards de dollars, soit une progression de 9% en glissement annuel, marquant le niveau le plus élevé des cinq dernières années.

Selon l’Agence de l’investissement étranger relevant du ministère des Finances, si les nouveaux enregistrements ont reculé de 12,2%, les ajustements de capital ont progressé de 0,8%, tandis que les opérations de contribution en capital et de fusions-acquisitions ont bondi de 54,8%. Cette évolution traduit la prudence accrue des nouveaux investisseurs dans un contexte mondial instable, contrastant avec l’expansion significative des projets existants, qui ont renforcé leurs capacités par des augmentations de capital.

Commentant ces résultats, le docteur Nguyên Quôc Viêt, expert en politiques publiques à l’Université d’économie de l’Université nationale de Hanoï, estime que la forte hausse des capitaux décaissés, notamment ceux injectés dans les projets en activité, illustre le renforcement continu de la confiance des investisseurs étrangers. Cette tendance confirme également l’intégration croissante du Vietnam dans les chaînes de production et de valeur mondiales, alors que les entreprises anticipent la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement et la reprise progressive de la demande internationale.

Les flux d’IDE en 2025 se sont concentrés principalement dans l’industrie manufacturière et de transformation, en particulier dans les secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs, l’électronique et l’électroménager, qui représentent plus de 80% des nouveaux investissements. Ces secteurs constituent également le principal moteur des exportations, les entreprises à capitaux étrangers contribuant à près de 78% du chiffre d’affaires total à l’exportation du pays.

La solidité macroéconomique du Vietnam renforce également l’attrait du pays. En 2025, la production industrielle a progressé de 9,9%, avec une hausse de près de 11% pour l’industrie manufacturière. L’indice des directeurs d’achat (PMI) s’est nettement redressé en fin d’année, traduisant une amélioration de confiance des investisseurs. L’inflation moyenne, contenue autour de 3,3%, la stabilité du taux de change et un volume d’échanges commerciaux dépassant 930 milliards de dollars ont conforté l’équilibre macroéconomique global.

Selon Nguyên Quôc Viêt, les perspectives d’attraction des IDE en 2026 sont jugées très positives, notamment grâce à l’entrée en vigueur de lois et de résolutions majeures adoptées en 2025. Situé au cœur des flux de relocalisation des chaînes d’approvisionnement mondiales, le Vietnam bénéficie d’un environnement politique et social stable, d’une politique étrangère ouverte et d’une intégration internationale approfondie.

Le pays conserve par ailleurs un avantage compétitif en matière de ressources humaines, avec une main-d’œuvre de qualité croissante, à coûts maîtrisés et capable de répondre aux exigences des chaînes de production mondiales. Les réformes institutionnelles et l’amélioration continue du climat des affaires sont également saluées par les investisseurs étrangers.

Cet optimisme pour 2026 est corroboré par l’indice de confiance des entreprises (BCI) publié le 13 janvier par la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham). Pour la première fois en sept ans, le BCI a atteint le seuil de 80 points.

"Ce score montre que la confiance actuelle ne repose pas sur de simples attentes, mais sur des réalités concrètes : des usines tournant à plein régime et des carnets de commandes en rétablissement", a souligné Bruno Jaspaert, président d’EuroCham. Signe de cet enthousiasme, 87% des entreprises européennes recommandent désormais le Vietnam comme destination d’investissement.

Sur le plan géographique, Hô Chi Minh-Ville conserve son leadership national avec un cumul de plus de 141,9 milliards de dollars d’IDE (26,8% du total national), suivie par les pôles industriels du Nord, notamment Bac Ninh et Hai Phong.

Au 31 décembre 2025, 153 pays et territoires comptaient des projets d’investissement encore en vigueur au Vietnam. La République de Corée arrive en tête avec un capital enregistré de plus de 94,6 milliards de dollars (18% du total), suivie de Singapour avec près de 89,8 milliards de dollars (17%). Le Japon, Taïwan (Chine) et Hong Kong (Chine) complètent le classement des principaux investisseurs.

