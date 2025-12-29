Le Vietnam se prépare à une nouvelle phase de croissance du commerce électronique

Selon l’Indice du commerce électronique vietnamien 2025 publié par l’Association vietnamienne du commerce électronique (Vietnam E-commerce Association - VECOM), le commerce électronique du Vietnam poursuit une forte dynamique de croissance et se prépare à entrer, à partir de 2026, dans une nouvelle phase de développement.

Photo : VNA/CVN

L’Association vietnamienne du commerce électronique (Vietnam E-commerce Association - VECOM) a récemment publié le Rapport sur l’Indice du commerce électronique vietnamien 2025 (E-Business Index - EBI).

Cet indice est élaboré à partir de trois composantes principales : les ressources humaines et les infrastructures des technologies de l’information, les transactions de commerce électronique entre entreprises et consommateurs (B2C) et les transactions entre entreprises (B2B).

Selon le rapport de la VECOM, Hanoï arrive en tête du classement de l’Indice du commerce électronique vietnamien 2025 avec 74,7 points, suivie de Hô Chi Minh-Ville avec 73,5 points et de Dà Nang avec 28,1 points. Le score moyen du classement s’établit à 9,3 points, mettant en évidence un écart très important entre les deux principaux pôles économiques et les autres localités.

Le rapport souligne également qu’à partir de 2016, le commerce électronique vietnamien est entré dans une phase de développement rapide, affichant un taux de croissance élevé malgré l’impact de la pandémie de COVID-19 et les turbulences économiques mondiales. De quatre milliards de dollars en 2015, la taille du marché du commerce électronique a été multipliée par huit pour atteindre 32 milliards de dollars en 2024.

Dans une perspective macroéconomique, la VECOM estime que l’année 2025 constituera une période de préparation à une nouvelle phase de développement - la quatrième - du commerce électronique vietnamien. Cette phase, qui débutera en 2026, sera caractérisée par une croissance rapide et durable.

Photo : CTV/CVN

Selon la VECOM, des changements profonds et globaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des textes juridiques joueront un rôle décisif dans cette nouvelle phase, en particulier le Plan directeur de développement national du commerce électronique pour la période 2026-2030, ainsi que les réglementations relatives à la fiscalité, aux exportations en ligne et aux statistiques du commerce électronique.

Au cours des dernières années, le Vietnam a adopté de nombreuses politiques visant à promouvoir le commerce électronique, notamment les exportations en ligne, créant ainsi une base solide pour un développement plus efficace et durable du secteur. En particulier, par la Décision n° 1445/QD-TTg, le Premier ministre a promulgué le Programme d’action mettant en œuvre la Stratégie d’exportation et d’importation des marchandises à l’horizon 2030. Dans ce cadre, le gouvernement a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce de la mission consistant à élaborer et à développer des modèles d’application du commerce électronique transfrontalier afin de soutenir les entreprises vietnamiennes dans la commercialisation de biens et de services sur les grandes plateformes mondiales de commerce électronique.

Toutefois, selon la VECOM, les entreprises restent confrontées à quatre principaux groupes d’obstacles dans le commerce électronique transfrontalier, à savoir les contraintes liées aux capacités, au cadre juridique, aux coûts et aux connaissances. Plus précisément, les obstacles en matière de capacités concernent la pénurie de ressources humaines, la difficulté à établir des partenariats stratégiques ainsi que la capacité à mobiliser des ressources pour accéder aux clients étrangers.

Par ailleurs, les obstacles juridiques tiennent au caractère encore trop complexe et parfois contradictoire des exigences et réglementations relatives aux exportations vers l’étranger. En outre, les obstacles liés aux coûts renvoient aux charges que doivent supporter les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) lorsqu’elles exportent leurs produits via le commerce électronique. Enfin, les obstacles en matière de connaissances concernent l’insuffisance de savoir-faire des MPME en matière d’exportation vers les marchés étrangers.

VNA/CVN