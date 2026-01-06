La stratégie de vente au détail jette les bases d’une nouvelle phase de croissance

La Stratégie nationale de développement du marché de détail jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2050, récemment approuvée, jette les bases d’une nouvelle phase de croissance pour le secteur de la distribution au Vietnam, selon les acteurs du secteur et les analystes de marché.

Photo : VNA/CVN

L’un des principaux axes de cette stratégie est d’encourager les entreprises de toutes les composantes économiques à participer au développement du commerce de détail, sous des formes et à des échelles adaptées à leurs capacités. Elle met l’accent sur la mise en place d’un solide réseau de distribution national grâce à des incitations initiales en matière de mécanismes, de politiques financières et d’accès au foncier, tout en favorisant progressivement le développement des grandes entreprises du secteur.

Bien que les entreprises nationales soient considérées comme le moteur principal du commerce de détail, la stratégie n’exclut pas les entreprises à capitaux étrangers. Les entreprises privées sont perçues comme un important moteur du développement du marché, au même titre que les politiques visant à encourager et à soutenir les petites entreprises, les coopératives commerciales, les entreprises familiales et les commerçants individuels.

Autre orientation notable : l’accent mis sur les modèles commerciaux numériques. Le commerce électronique, les plateformes de vente en ligne et, plus particulièrement, le commerce omnicanal, le commerce mobile et le commerce social sont considérés comme des tendances incontournables pour répondre à une demande des consommateurs de plus en plus diversifiée. Ces segments sont également des domaines où de nombreux groupes de distribution internationaux possèdent des atouts en matière de technologie, de gestion de la chaîne d’approvisionnement et d’expertise opérationnelle.

Grâce aux réformes politiques en cours, aux efforts déployés pour instaurer une concurrence équitable et aux améliorations apportées aux infrastructures commerciales, le marché de la distribution vietnamienne gagne en transparence, en dynamisme et en ouverture. Ces facteurs ont contribué à créer un environnement d’investissement plus attractif, suscitant un intérêt croissant de la part des multinationales de la distribution.

Parmi les investisseurs les plus importants figure le groupe Aeon, qui considère le Vietnam comme son deuxième marché mondial le plus important après le Japon. Le groupe accélère son expansion à l’échelle nationale, des grands centres urbains tels que Hô Chi Minh-Ville et Hanoi aux marchés émergents du Centre, du Delta du Mékong et du delta du fleuve Rouge.

Central Retail, en Thaïlande, a également présenté des plans ambitieux, visant un investissement de 45 à 47 billions de bahts, soit environ 1,38 à 1,44 milliard de dollars, d’ici 2027. Le groupe prévoit de développer quatre à six grands centres commerciaux GO! supplémentaires et 12 à 15 nouveaux magasins Mini GO! au cours des trois prochaines années, renforçant ainsi considérablement sa présence nationale.

MM Mega Market intensifie également son expansion, témoignant de sa confiance à long terme dans le potentiel du commerce de détail vietnamien. L’ouverture du MM Mega Dà Nang Super Centre, représentant un investissement total de 20 millions de dollars, a marqué le lancement du premier "supercentre" de l’entreprise au Vietnam et a souligné sa stratégie d’investissement à long terme sur le marché intérieur.

Parallèlement, Lotte Shopping a annoncé son intention d’étendre sa présence en développant deux à trois nouveaux complexes commerciaux à usage mixte dans les principales villes d’ici 2030. L’entreprise ambitionne de reproduire le modèle à succès du Lotte Mall West Lake Hanoi dans d’autres centres urbains clés. Actuellement, Lotte exploite trois grands magasins et 16 supermarchés au Vietnam.

Selon Nguyên Khac Quyên, directeur adjoint de l’Institut de stratégie et de politique pour l’industrie et le commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, le développement du commerce de détail est un objectif prioritaire et un moteur essentiel de la croissance du commerce intérieur et de l’économie en général. Il a noté que le commerce de détail soutient de plus en plus la consommation intérieure, alors même que les exportations restent sous pression. L’arrivée des groupes de distribution étrangers représente un défi, mais elle incite également les entreprises nationales à améliorer leur compétitivité.

SHS Research prévoit que la période 2025-2030 sera une décennie faste pour le secteur du commerce de détail vietnamien, avec un taux de croissance annuel composé pouvant atteindre 12,05%, parmi les plus élevés de la région. Ces perspectives reposent sur une population nombreuse, une structure démographique jeune et une hausse constante du revenu par habitant, autant d’atouts qui constituent un socle solide pour une croissance durable de la consommation.

VNA/CVN