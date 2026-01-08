Khanh Hoa : les forces armées au chevet des sinistrés pour un Têt sous un nouveau toit

À l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), des centaines de cadres et de soldats des forces armées de la province de Khanh Hoa (Centre) mènent une véritable course contre la montre afin de reconstruire les habitations détruites par les inondations et permettre aux populations sinistrées de célébrer le Têt dans de nouvelles maisons. La mobilisation s’intensifie à mesure que les chantiers entrent dans leur phase finale.

>> Campagne "Quang Trung": une mobilisation éclair pour rendre un toit aux sinistrés du Centre

>> La Campagne "Quang Trung" s'accélère en faveur des sinistrés de Quang Ngai

>> Plus de 500 maisons pour les sinistrés seront inaugurés à Dà Nang avant le Têt

>> Accélérer la reconstruction des logements et de soutenir les sinistrés du Centre

Photo : VNA/CVN

À l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), des centaines de cadres et de soldats des forces armées de la province de Khanh Hoa (Centre) mènent une véritable course contre la montre afin de reconstruire les habitations détruites par les inondations et permettre aux populations sinistrées de célébrer le Têt dans de nouvelles maisons. La mobilisation s’intensifie à mesure que les chantiers entrent dans leur phase finale.

Dans la zone de réinstallation de la commune de Suôi Hiêp, l’effervescence est particulièrement palpable sur le site de construction destiné à quatre foyers dont les habitations avaient été emportées par les eaux. Initialement installées dans des zones riveraines à haut risque, ces familles ont bénéficié de parcelles de relogement de plus de 100 m² chacune, attribuées par les autorités locales. Une fois les procédures administratives achevées, les soldats de la Brigade 162, relevant du Commandement de la Région navale 4, ont été mobilisés pour ériger ces nouveaux logements.

Selon le lieutenant-colonel Bùi Van Tam, chef adjoint d’état-major de la Brigade 162 et commandant du chantier, l’unité a déployé 70 soldats travaillant simultanément sur les quatre bâtisses. Malgré des conditions météorologiques défavorables, les troupes multiplient les rotations, y compris des quarts de travail nocturnes, afin de garantir le respect du calendrier de livraison.

Sur place, Trân Thi My Châu, dont la famille de cinq personnes s’apprête à emménager, ne cache pas son émotion face à ce soutien conjuguant une aide de l’État de 60 millions de dôngs, cinq tonnes de ciment et la main-d’œuvre bénévole de la Marine. Elle souligne que cette solidarité exemplaire a été un moteur essentiel de la résilience de sa famille après la catastrophe.

Parallèlement, la "Campagne Quang Trung" menée par la Police provinciale a abouti à des résultats encourageants, avec 18 des 24 maisons prévues déjà inaugurées.

À l’échelle provinciale, sur les 89 habitations totalement détruites par les intempéries, 72 ont déjà été remises à leurs propriétaires, tandis que le reste, achevé à plus de 95%, devrait être finalisé avant le 12 janvier. Par ailleurs, les 290 maisons ayant subi des dommages importants ont toutes été réparées, permettant un retour progressif à la normale pour les sinistrés.

Selon Trân Van Kinh, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Suôi Hiêp, l’intervention rapide, responsable et efficace des forces armées a permis de lever le principal obstacle après les inondations : le logement.

Au-delà de la reconstruction matérielle, c’est l’image d’une armée proche des citoyens qui demeure gravée dans les esprits, renforçant ainsi la confiance de la population envers le Parti, l’État et les forces armées.

VNA/CVN