L’artiste Lê Tri Dung et ses chevaux sacrés

L’exposition "Thanh Ma" (Cheval sacré) présente près d’une centaine d’œuvres consacrées au thème équestre du peintre Lê Tri Dung, surnommé "vieux gardien de chevaux". L’événement a été inauguré dans l’après-midi du 29 janvier à l’espace artistique situé au 115 rue Nguyên Thai Hoc (Hanoï).

L’exposition s’inscrit dans le cadre du projet "Mon zodiaque" mis en œuvre depuis 8 ans par Circle Group et l’Association du Patrimoine, avec la participation de conseillers de renom tels que les historiens Lê Van Lan et Duong Trung Quôc, entre autres.

Cette année, le projet présente l’exposition "Cheval sacré" - un hommage rendu au peintre Lê Tri Dung, conseiller artistique ayant accompagné le projet depuis ses premiers jours. D’autre part, l’événement marque également une étape importante, tant dans la réflexion conceptuelle que dans la profondeur du contenu et l’orientation stratégique à long terme du projet pour sa nouvelle phase de développement.

Si les sept premières années ont constitué un parcours de mise en place des fondations, d’ouverture du dialogue et de constitution d’une communauté sensible au patrimoine, la huitième année est envisagée comme un moment de redéfinition du projet "Mon zodiaque" en tant qu’écosystème culturel et artistique. Un espace où le patrimoine n’est pas seulement raconté, mais continuellement réactivé, transformé et mis en résonance avec la vie contemporaine.

Dans ce but, l’exposition "Cheval sacré" incarne une nouvelle approche du patrimoine à travers une pensée contemporaine. Elle interroge le rôle de l’artiste en tant que guide spirituel et souligne la nécessité de projets culturels durables, affranchis des logiques éphémères, dotés d’une force intrinsèque capable de laisser une empreinte pérenne.

Dans la culture vietnamienne, le cheval n’est pas seulement un signe du zodiaque, mais aussi un symbole de volonté, de voyage, de persévérance et de dépassement de soi. Le choix du thème "Cheval sacré" pour la 8e édition du projet revêt ainsi une signification particulière : il représente un seuil de transformation, celui où un projet culturel indépendant atteint sa maturité pour entrer dans une phase plus profonde, plus affirmée et plus durable, inscrite dans une vision à long terme.

Pour l’occasion, les spectateurs peuvent admirer près d’une centaine d’œuvres articulées autour de la figure du cheval, déclinée à travers une grande diversité de matériaux et de langages plastiques. Les œuvres témoignent d’un esprit de liberté créative, d’une forte personnalité et de l’empreinte singulière de Lê Tri Dung, artiste que le milieu des arts surnomme affectueusement "vieux gardien de chevaux".

Depuis quatre décennies, Lê Tri Dung a donné vie à plus de 3.000 figures équestres. Qu’il s’exprime sur papier, toile, huile ou laque, chaque support devient un espace de liberté où l’animal incarne souffle et énergie, révélant l’âme indomptable et l’esprit résilient du Vietnam.

"C’est un grand honneur pour moi de pouvoir organiser une exposition en l’honneur de l’artiste Lê Tri Dung. Octogénaire, il a durement travaillé pour produire les tableaux de grand format présenté à cet événement. C’est une énergie énorme", a exprimé Trân Thanh Tùng, fondateur de l’Association du Patrimoine. Et d’ajouter que dans ses œuvres, l’animal semble presque ne pas toucher terre, devenant un cheval en plein vol. Cette image traduit "une pensée ouverte, affranchie des cadres, ainsi qu’une liberté profonde dans sa démarche créative".

"L’art contemporain du Vietnam dispose désormais de tableaux équestres grâce à l’engagement passionné et au talent de Lê Tri Dung", s’est félicité l’historien Lê Van Lan lors de la cérémonie d’ouverture.

Dans le cadre de cet événement, une vente aux enchères d’œuvres à des fins caritatives est également prévue.

Texte et photos : Vân Anh/CVN