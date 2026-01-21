Philatélie : quand arrivent les chevaux, le succès se trouve sous les sabots

Un coffret de timbres postaux sur les chevaux, porteur d’un message de réussite pour la nouvelle année, a été émis par le ministère des Sciences et des Technologies à l’occasion du «Têt Binh Ngo» (Nouvel An lunaire du Cheval 2026).

Ce coffret imaginé par l’artiste Nguyên Quang Vinh, porte le message traditionnel «Ma dao thành công» (quand le cheval arrive, le succès est accompli), symbolisant le retour triomphal d’une mission, la réussite dans les affaires, devenant un vœu populaire pour souhaiter chance, succès et prospérité.

Photo : VNP/CVN

Mettant en scène le cheval, symbole de puissance, de persévérance, de courage et de bonne fortune dans la culture est-asiatique, ce coffret composé de deux timbres et d’une feuille souvenir est présenté dans un style d’art populaire contemporain.

Sur les timbres, un blanc et un rouge-violet portent des tambours festifs pour accueillir le printemps. Ici, la culture traditionnelle rencontre l’art de la peinture, incarnant symbolisant l’harmonie entre le yin et le yang, l’esprit d’élan et de progrès du cheval, tout en portant des vœux du Nouvel An.

Ensemble, les deux timbres forment une composition équilibrée qui évoque un nouveau départ placé sous le signe du progrès et du succès. L’image des deux chevaux s’inclinant l’un devant l’autre reflète également un esprit d’humilité et de cordialité, soulignant l’atmosphère de convivialité qui règne pendant le Têt.

La feuille souvenir représente un troupeau de huit chevaux au galop, avec au centre l’image d’un «thiên ly ma » (cheval des mille lieues) orné d’ailes de phénix, symbolisant l’aspiration à aller de l’avant et à réussir. Au sein du troupeau, un cheval se retournant pour encourager celui qui le suit transmet un message de camaraderie et de succès partagé.

Il s’agit de la septième série de timbres du Têt conçue par l’artiste Nguyên Quang Vinh. Selon le créateur, chaque série de timbres du Têt est non seulement une œuvre d’art visuel, mais aussi un effort pour renouveler et perpétuer les valeurs culturelles traditionnelles à travers un langage visuel contemporain.

En 2025, dans le cadre des initiatives visant à promouvoir les grands événements nationaux, le ministère a émis quatre séries de timbres commémoratifs marquant le 50e anniversaire de la Réunification nationale, le 100e anniversaire de la presse révolutionnaire vietnamienne, le 80e anniversaire de la Fête nationale et le 80e anniversaire des premières élections législatives.

VNA/CVN