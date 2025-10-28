Le chef du Parti, Tô Lâm, et son épouse partent pour le Royaume-Uni

À l'invitation du Premier ministre britannique Keir Starmer, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly, accompagnés d'une délégation de haut niveau du Vietnam, ont quitté Hanoï le 28 octobre pour effectuer une visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 28 au 30 octobre 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam et le Royaume-Uni ont établi des relations diplomatiques le 11 septembre 1973, le Royaume-Uni étant l'un des premiers pays occidentaux à le faire avec le Vietnam. Depuis plus d'un demi-siècle, les liens d'amitié et de coopération entre les peuples des deux pays se sont constamment consolidés et renforcés.

Cette visite officielle intervient à l'occasion du 15ᵉ anniversaire de l'établissement du Partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni (2010-2025), marquant un jalon important pour passer en revue les réalisations exceptionnelles et définir de nouvelles orientations pour le développement futur des relations bilatérales.

VNA/CVN