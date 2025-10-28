Le chef du Parti, Tô Lâm, et son épouse partent pour le Royaume-Uni

>> Tô Lâm attendu au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
>> La visite du secrétaire général du PCV pour dynamiser les relations Vietnam - Royaume-Uni
>> L'universitaire britannique salue la nouvelle ère des relations Vietnam - Royaume-Uni
|Le leader du Parti, Tô Lâm, et son épouse partent pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
|Photo : VNA/CVN
Le Vietnam et le Royaume-Uni ont établi des relations diplomatiques le 11 septembre 1973, le Royaume-Uni étant l'un des premiers pays occidentaux à le faire avec le Vietnam. Depuis plus d'un demi-siècle, les liens d'amitié et de coopération entre les peuples des deux pays se sont constamment consolidés et renforcés.
Cette visite officielle intervient à l'occasion du 15ᵉ anniversaire de l'établissement du Partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni (2010-2025), marquant un jalon important pour passer en revue les réalisations exceptionnelles et définir de nouvelles orientations pour le développement futur des relations bilatérales.
VNA/CVN