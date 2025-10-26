Tô Lâm attendu au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, effectuera une visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 28 au 30 octobre.

Photo : TP/CVN

À l’invitation du Premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Keir Starmer, le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectuera une visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 28 au 30 octobre.

Cette information a été rendue publique dans un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.

VNA/CVN