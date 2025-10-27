L'universitaire britannique salue la nouvelle ère des relations Vietnam - Royaume-Uni

La prochaine visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, au Royaume-Uni permet non seulement de développer davantage la bonne coopération bilatérale, mais offre également au gouvernement britannique une opportunité précieuse de s’inspirer du dynamisme de l’économie vietnamienne.

Telle est l’analyse de Kyril Whittaker, chercheur en histoire politique vietnamienne et membre du Parti communiste de Grande-Bretagne, qui s’est exprimé lors d’une interview accordée à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Londres. Cette déclaration intervient à la veille de la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, prévue du 28 au 30 octobre, sur invitation du Premier ministre britannique Keir Starmer.

Kyril Whittaker a souligné le caractère historique de cette visite, la première d’un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam au Royaume-Uni depuis 2013. Elle s’inscrit dans un contexte de renforcement constant des relations bilatérales depuis l’établissement des liens diplomatiques en 1973. Une accélération notable a été observée après la signature du partenariat stratégique en 2010, qui a permis d’élargir la coopération à de multiples domaines, apportant des bénéfices substantiels pour les deux nations.

Nouvelle étape dans l’évolution des relations bilatérales

L’universitaire britannique a mis en lumière les progrès significatifs de la coopération dans des secteurs clés tels que le commerce, la culture, l’éducation et la science. Il a cité des statistiques récentes du gouvernement britannique révélant qu’au cours des douze mois précédant la fin du premier trimestre 2025, le commerce bilatéral a atteint 9 milliards de livres sterling (plus de 12 milliards de dollars), soit une augmentation de près de 31% par rapport à la période précédente, et une forte hausse par rapport aux 4,3 milliards enregistrés en 2011. Le Vietnam se positionne désormais comme le 34e partenaire commercial du Royaume-Uni, et un approfondissement du partenariat stratégique pourrait propulser le commerce bilatéral au-delà des 10 milliards de livres dans un avenir proche.

La coopération culturelle et éducative n’est pas en reste, a affirmé Kyril Whittaker. Le Royaume-Uni accueille chaque année de nombreux événements dédiés à la promotion de la culture, de la gastronomie et des paysages vietnamiens, contribuant à faire découvrir l’histoire et le mode de vie de cette nation d’Asie du Sud-Est auprès d’un public britannique de plus en plus large.

Kyril Whittaker a rappelé que la précédente visite d’un secrétaire général vietnamien, celle de Nguyên Phu Trong en 2013, avait déjà suscité un vif intérêt du gouvernement britannique, impressionné par la croissance annuelle de 6% du Vietnam, perçue comme un signe d’un environnement propice aux affaires pour les entreprises britanniques. Cette dynamique s’est maintenue depuis, a-t-il souligné, augurant d’un potentiel d’expansion encore plus grand pour les relations bilatérales.

Anticipant l’avenir, Kyril Whittaker a estimé que l’ère de l’essor vietnamien ouvrira un large éventail d’opportunités de coopération pour les deux pays, notamment grâce à la croissance continue et au développement d’infrastructures d’envergure au Vietnam. Alors que le gouvernement britannique augmente ses investissements dans les énergies renouvelables et la construction d’une nouvelle centrale nucléaire à Suffolk, et que le Vietnam, engagé dans une transition verte ambitieuse, développe également ses capacités en énergie nucléaire, les deux nations sont idéalement placées pour partager leur expertise dans ces domaines cruciaux.

Évaluant les relations entre les deux partis communistes, il a mis en exergue une relation de longue date et solide. Il a évoqué le soutien indéfectible des membres du Parti communiste britannique au Vietnam pendant la guerre de résistance contre les États-Unis. Plus récemment, le secrétaire général du CPB, Robert Griffiths, s’est rendu au Vietnam pour les célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale et a rencontré des représentants du Comité du Front de la Patrie du Vietnam. Les deux partis ont également multiplié les échanges visant à renforcer leurs liens, partager leurs connaissances et étudier l’histoire de leurs formations respectives.

Kyril Whittaker a par ailleurs souligné l’importance accordée par le CPB au développement théorique du Parti communiste du Vietnam, dont il a publié des articles de secrétaires généraux vietnamiens dans sa revue théorique intitulée Communist Review. Il a ajouté que les communistes britanniques accordent un grand intérêt à la visite du secrétaire général et poursuivront l’étude et l’apprentissage du développement théorique et pratique du socialisme vietnamien.

Il a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni, de même que celles entre les deux partis communistes, sont en constante consolidation et recèlent un potentiel de développement considérable.

La visite du secrétaire général, a-t-il conclu, marquera une nouvelle étape dans l’évolution des relations bilatérales, contribuant à renforcer l’amitié et la coopération mutuelles, et permettant au peuple britannique de mieux comprendre et d’apprendre du Vietnam.

