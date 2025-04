Le chef du Parti rencontre les électeurs de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Après avoir écouté le rapport de la délégation sur les résultats de la 8e session de l’Assemblée nationale et les progrès réalisés pour répondre aux préoccupations des électeurs lors de la précédente réunion, les électeurs ont exprimé leur satisfaction et leur adhésion aux actions décisives et urgentes et au sens élevé des responsabilités du Parti et du gouvernement dans la mise en œuvre de politiques novatrices.

Ces politiques sont considérées comme jetant les bases du développement de la nation, avec de nombreuses stratégies à long terme, précises, flexibles et opportunes, permettant au pays d’entrer dans une nouvelle ère de développement rapide et durable, ont-ils commenté.

Les électeurs ont exprimé leur confiance dans la mise en œuvre efficace des tâches socio-économiques par le Parti et l’État, notamment dans le contexte des nouveaux droits de douane américains, ainsi que dans le succès de la révolution en matière de rationalisation de l’appareil politique, de réorganisation des unités administratives et d’organisation de l’administration locale à deux niveaux.

Les électeurs ont suggéré de procéder à une évaluation approfondie de la mise en œuvre des lois existantes, de garantir leur cohérence et leur intégration au sein du système juridique vietnamien, tout en s’inspirant des cadres juridiques d’autres pays pour intégrer la sagesse internationale.

Ils ont également exprimé leur soutien à l’initiative visant à populariser les connaissances numériques auprès de tous et ont exprimé leurs préoccupations concernant plusieurs questions, notamment le développement des infrastructures de transport, appelant à une attention accrue au développement des chemins de fer, des voies aériennes et des routes.

Prenant note de l’opinion des électeurs, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que des efforts étaient déployés pour revoir et ajuster les politiques économiques du pays afin de renforcer l’économie, d’améliorer la résilience, de développer le marché intérieur et d’accroître les opportunités commerciales internationales, réduisant ainsi la dépendance et évitant la vulnérabilité. Malgré les difficultés, le gouvernement reste déterminé à réaliser la croissance économique, a-t-il souligné.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a affirmé que la restructuration des unités administratives et la réorganisation de l’administration locale à deux niveaux étaient menées de toute urgence et faisaient l’objet d’un suivi attentif afin d’éviter tout retard. Les administrations locales restructurées doivent être rationalisées, efficaces et réactives aux besoins de la population, soutenant une croissance rapide et durable, la sécurité nationale, les relations internationales et une meilleure qualité de vie pour la population, a-t-il indiqué.

Concernant la préparation des projets de documents pour le XIVe Congrès national du Parti, le secrétaire général Tô Lâm a souligné qu’ils incluaient de nouvelles perspectives importantes pour le développement national, telles que l’établissement d’un nouveau modèle de croissance, la construction d’un système éducatif national moderne, la promotion de l’innovation scientifique et technologique et la promotion du secteur privé comme moteur essentiel de la croissance économique. Il a affirmé que les commentaires continueront d’être recueillis afin d’affiner ces documents.

Il a souligné trois missions principales pour le pays : protéger fermement la souveraineté nationale et garantir la paix et la stabilité ; atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2045, faire du pays une nation développée à revenu élevé ; et améliorer le niveau de vie de tous, en garantissant à chacun l’accès à la prospérité, au bonheur et à l’éducation.

Saluant les réalisations et les contributions de l’organisation du Parti, de l’administration et de la population de Hanoï au succès global du pays, il a exhorté la capitale à continuer de se concentrer sur la résolution des problèmes urgents, notamment les embouteillages et la pollution environnementale.

Le secrétaire général a évoqué deux enjeux clés sur lesquels Hanoï devrait se concentrer pour la période à venir : garantir la sécurité alimentaire et empêcher la vente de produits alimentaires non vérifiés, et continuer d’améliorer les politiques éducatives, garantir des conditions d’enseignement et d’apprentissage de qualité, et soutenir les repas scolaires pour améliorer la nutrition et la santé des élèves.

VNA/CVN