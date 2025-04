Le président Luong Cuong reçoit la secrétaire générale adjointe de l'ONU, Amina Mohammed

>> Le Vietnam est un ami fidèle du peuple éthiopien

>> Le PM reçoit la ministre du Changement climatique et de l'Environnement des EAU

>> Le vice-ministre vietnamien des AE reçoit son homologue colombien

Le chef d’État a souligné qu'il s'agissait du premier sommet multilatéral dans le domaine de la croissance verte, de la transition verte et du développement durable que le Vietnam a accueilli, apprécié sa participation, affirmé ainsi l'engagement des Nations unies à promouvoir la croissance verte, à répondre aux défis mondiaux ainsi qu'aux relations de coopération Vietnam - Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Partageant la vision du développement national dans la nouvelle période, le président a proposé que les Nations unies continuent de soutenir le Vietnam dans un certain nombre de domaines prioritaires, notamment la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable, l'édification d'un État de droit, la transformation numérique, la transition verte, la réponse au changement climatique et aux défis mondiaux, etc.

En réponse, Amina Mohammed a exprimé son impression sur les réalisations du Vietnam en matière de développement ces derniers temps, affirmant que les relations de coopération entre le Vietnam et les Nations unies se sont bien et largement développées au cours des près de cinq dernières décennies. Les Nations unies apprécient hautement le rôle et les contributions du Vietnam à ses activités et souhaitent partager les expériences réussies du Vietnam en matière de développement avec les partenaires des Nations unies.

Elle a partagé un certain nombre d’activités que les Nations unies promeuvent avec le Vietnam, notamment la mise en œuvre des résultats du Sommet du futur (New York, septembre 2024), la préparation du IIe Sommet mondial pour le développement social, la 30e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) et la 4e Conférence internationale sur le financement du développement.

À cette occasion, les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale, des défis du multilatéralisme et ont convenu de renforcer la coopération, de promouvoir conjointement la coopération multilatérale et le rôle des Nations unies dans la gouvernance mondiale, de préserver et de promouvoir les principes et les valeurs fondamentales des Nations unies lors de sa fondation en 1945.

Les deux parties ont également discuté des questions qui guideront les relations entre le Vietnam et les Nations unies dans les temps à venir, notamment la croissance verte, le développement durable, l'innovation, la transformation numérique ainsi que le renforcement de la participation des jeunes et des femmes à ces processus.

VNA/CVN