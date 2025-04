P4G : le président Luong Cuong reçoit le Premier ministre lao

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a exprimé son plaisir d'assister au Sommet du P4G au Vietnam et hautement apprécié l'organisation et les initiatives du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a salué les réalisations positives obtenues par le gouvernement lao dans tous les domaines, soulignant l'amélioration continue des conditions de vie de la population, ainsi que le renforcement croissant du prestige et de la position du Laos tant au niveau régional qu'international.

Il s'est dit convaincu que le Laos continuerait d'enregistrer de nouvelles réalisations en mettant en œuvre avec efficacité les objectifs fixés par la résolution du 11e Congrès du Parti révolutionnaire populaire lao et le 9e Plan quinquennal de développement socio-économique, en préparation du XIIe Congrès national du Parti.

Il a affirmé la politique constante du Parti et de l'État vietnamiens d'attacher toujours de l'importance et de donner la plus haute priorité au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a partagé les principales activités du Laos en 2025, notamment son souhait d'accueillir bientôt le président Luong Cuong pour visiter le Laos et de se coordonner avec le Vietnam pour organiser des événements honorant la solidarité, la proximité et le soutien mutuel pour le développement entre le Vietnam et le Laos.

Les deux dirigeants ont salué la tradition d'amitié entre les deux pays et se sont réjouis des avancées significatives de leur partenariat, en particulier dans le renforcement de la confiance politique, de la coopération en matière de sécurité et de défense, ainsi que dans la promotion des échanges économiques et des relations décentralisées.

Les deux parties ont souligné l'importance de coordonner et d'organiser activement les principales activités commémoratives des deux pays en 2025, contribuant ainsi à accroître la compréhension de la jeune génération, à promouvoir l'esprit de solidarité et à faire en sorte que la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre le Vietnam et le Laos se développent de plus en plus brillamment.

VNA/CVN