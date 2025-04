Le Premier ministre vietnamien reçoit le directeur général du GGGI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, jeudi 17 avril à Hanoï, le directeur général de l'Institut mondial de la croissance verte (GGGI), Sang-Hyup Kim, venu au Vietnam pour participer au IV e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux (P4G).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué l'objectif du GGGI de mobiliser un milliard de dollars supplémentaires de financements verts pour le Vietnam pour la période 2024-2028. Il a souligné l'engagement du Vietnam à accélérer la transition énergétique, la croissance verte et le développement durable, les considérant comme des moteurs clés de la croissance du pays dans la nouvelle ère.

Le Premier ministre a également exhorté le GGGI à financer des projets du secteur public et des partenariats public-privé, à renforcer les liens avec les organismes de crédit et les institutions financières afin d'obtenir des capitaux pour la croissance verte, et à conseiller sur la mise en œuvre de projets verts afin d'utiliser efficacement l'investissement ciblé d'un milliard de dollars.

Sang-Hyup Kim, pour sa part, a salué le Vietnam, membre fondateur et partenaire privilégié du GGGI, soulignant que le pays avait le potentiel pour devenir un membre clé de l'organisation.

Il a souligné que le GGGI avait déjà contribué à mobiliser plus de 300 millions de dollars pour des investissements verts au Vietnam et s'efforçait d'atteindre l'objectif d'un milliard de dollars d'ici 2028. Il a également identifié d'importantes opportunités de coopération, notamment en mettant en relation les institutions financières pour mobiliser des financements verts, en émettant des obligations vertes, en soutenant les start-ups et en créant des centres d'innovation afin de faciliter la transition verte du Vietnam.

Il a profité de cette occasion pour remercier le Premier ministre Pham Minh Chinh d'avoir soutenu l'accord entre le gouvernement vietnamien et le GGGI, saluant la vision stratégique du Vietnam et son leadership fort en matière de transition verte, de transformation numérique et de développement de l'IA.

Le responsable s'est également engagé à poursuivre les activités précises visant à soutenir le développement vert du Vietnam et à renforcer la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans des domaines tels que la transition verte, les technologies de l'information, l'agriculture et l'énergie.

Le GGGI a débuté comme un institut de recherche en République de Corée avant de devenir une organisation internationale en 2012 grâce à un accord multilatéral conclu lors de la Conférence des Nations unies sur le développement durable au Brésil (Rio+20). Le Vietnam a ratifié le document portant création du GGGI fin 2012.

