Les ministres de la Défense vietnamien et chinois à l’École primaire Dông Dang

Le déplacement du ministre Dong Jun, à la tête d’une délégation de haut niveau du ministère chinois de la Défense, s’inscrivait dans le cadre des activités du 9e échange d'amitié sur la défense frontalière entre le Vietnam et la Chine.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les deux ministres ont planté un arbre et visité un jardin de l’amitié cultivé par les jeunes des forces armées des deux pays dans la zone frontalière, symbolisant l’engagement de la jeune génération à préserver et à promouvoir la longue tradition de solidarité et d’amitié entre le Vietnam et la Chine.

Photo : VNA/CVN

Lors de leur visite à l’École primaire Dông Dang, les deux ministres de la Défense ont assisté à l’inauguration d’un nouveau bâtiment polyvalent composé de 12 salles, dont une salle informatique, offert par le ministère vietnamien de la Défense.

Le 9e échange d'amitié sur la défense frontalière entre le Vietnam et la Chine coïncide avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 - 2025) et l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

VNA/CVN