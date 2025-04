Le ministre de la Défense Phan Van Giang s'entretient avec son homologue chinois Dong Jun

Phan Van Giang a affirmé que les activités menées avant l'échange ont contribué à la réalisation de l'Année d'échange humaniste Vietnam - Chine 2025, et constituent en même temps une base importante pour le maintien de frontières et de points de repère, favorisant les relations de coopération au développement entre les deux pays. C'est également la première fois dans le cadre de l'échange d'amitié sur la défense des frontières entre le Vietnam et la Chine que les deux marines assistent à une patrouille conjointe dans les eaux du golfe du Bac Bô.

Dans les temps à venir, le ministre vietnamien a suggéré les deux parties de se concentrer sur certains contenus clés de coopération tels que échange de délégations à tous les niveaux ; maintien des mécanismes de coopération efficaces et réguliers ; promotion des échanges politiques entre agences et unités ; coopération entre les régions militaires frontalières, la Marine, les garde-côtes ; coopération en matière de gestion des frontières terrestres et maritimes ; industrie de la défense...

Les parties ont échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale et sur des questions d’intérêt commun. Le ministre Phan Van Giang a affirmé que le Vietnam avait toujours été cohérent dans sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures ; souhaitait être ami de tous les pays, en valorisant particulièrement les relations d'amitié avec les pays voisins. Le Vietnam maintient systématiquement la politique de défense des "quatre non", a-t-il affirmé.

En ce qui concerne la question de la Mer Orientale, le Vietnam est déterminé et persistant à résoudre les problèmes par des moyens pacifiques, conformément à la perception commune des hauts dirigeants du Vietnam et de la Chine et au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982) et à la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC). Le Vietnam souhaite que la Chine et l’ASEAN signent bientôt un Code de conduite en Mer Orientale en substantiel et efficace (COC).

Informant que le 30 avril 2025, le Vietnam organisera solennellement une cérémonie nationale de célébration du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025) à Hô Chi Minh-Ville, le ministre Phan Van Giang a invité le ministre chinois de la Défense, Dong Jun, à y assister ; le ministère chinois de la Défense à envoyer du personnel militaire pour participer au défilé lors de la cérémonie. C'est l'occasion pour le Vietnam d'exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse de la Chine et des pays épris de paix du monde entier qui ont soutenu la lutte du Vietnam pour la réunification nationale.

De son côté, le général de corps d’armée Dong Jun a remercié le ministre Phan Van Giang et le ministère vietnamien de la Défense pour avoir soigneusement organisé les activités dans le cadre de cet échange.

Il a souligné que le 9e échange d’amitié sur la défense des frontières entre le Vietnam et la Chine a eu lieu juste après la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, démontrant la détermination des deux Partis, des Etats et des peuples des deux pays à unir leurs efforts pour promouvoir l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Chine, contribuant ainsi à approfondir davantage le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine.

