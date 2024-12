Le président de l'Assemblée nationale rencontre des électeurs de Hâu Giang

Lors de la réunion, le plus haut législateur a souligné le développement socio-économique du pays, avec un taux de croissance du PIB qui devrait atteindre 7,5% au quatrième trimestre et plus de 7% sur l'ensemble de l'année.

En ce qui concerne la 8e session de l'Assemblée nationale, qui s'est achevée le 30 novembre après 29,5 jours de travail, Trân Thanh Mân a déclaré que l'AN avait adopté 18 lois et 21 résolutions et donné des avis sur 10 autres projets de loi.

Le dirigeant a ajouté que l'AN avait pris des décisions sur plusieurs questions importantes pour créer des avancées en matière d'infrastructures, optimiser l'utilisation des ressources et favoriser l'émergence de nouvelles opportunités de croissance.

Pour Hâu Giang, il a salué ses efforts et ses résultats positifs dans de nombreux secteurs. La localité a atteint les 18 objectifs clés fixés cette année, avec des recettes budgétaires atteignant 7,52 billions de dôngs (296 millions d'USD), soit une augmentation de 23,52% en rythme annuel.

Le président de l'AN a appelé la province à renforcer l'éducation, à améliorer le bien-être de sa population et à exploiter au mieux les avancées scientifiques et technologiques.

Il a souligné que non seulement Hâu Giang, mais aussi l'ensemble de la nation et du système politique, devaient mettre en œuvre efficacement les directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, notamment celles concernant l'ère de l'essor de la nation, la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, la transformation numérique et la lutte contre la corruption, le gaspillage et d'autres phénomènes négatifs.

De leur côté, les électeurs ont salué les résultats de la 8e session de l’AN et ont exprimé leur soutien ferme à la politique de rationalisation de la structure organisationnelle du système politique, suggérant que la ce travail soit menée de manière objective et rigoureuse...

À cette occasion, en présence du président de l'AN, Trân Thanh Mân, la société Petrovietnam Oil Corporation (PVOIL) a fait don de 4 milliards de dôngs à la ville de Vị Thanh pour la soutenir dans le développement de ses infrastructures de transport dans les zones rurales.

