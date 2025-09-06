Le chef du Parti appelle à promouvoir le caractère, l’intelligence et l’art militaire vietnamiens

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, a exhorté lors d’une cérémonie tenue samedi 6 septembre à Hanoi l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam (APV) à sans cesse élever le caractère politique et à fournir des conseils en matière militaire et de défense.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie, au cours de laquelle l’État-major général de l’APV a célébré le 80e anniversaire de sa Journée traditionnelle avec en bouquet la réception du titre de Héro des forces armées populaires, a été un moment de fierté et de renouveau de l’organisme de commandement suprême de l’APV et des forces de milice et d’autodéfense, fondé le 7 septembre 1945 sur l’ordre du Président Hô Chi Minh.

Félicité par des fleurs par le président de la République, Luong Cuong ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; le président de l’Assemblée nationale; Trân Thanh Mân ; et le président du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, l’État-major général s’est distingué par ses nombreux exploits dans la guerre de libération nationale ainsi que dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.

Le leader du Parti a salué les réalisations de l’État-major général de l’APV dans l’œuvre de libération nationale, d’édification et de défense de la Patrie au cours des 80 dernières années, en adressant ses meilleurs vœux aux dirigeants, anciens dirigeants du Parti et de l’État, de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense, vétérans révolutionnaires, héros des forces armées populaires, héros du Travail, généraux, cadres, soldats et employés de l’État-major général à travers les périodes.

Dans un contexte international et régional complexe et imprévisible, la défense de la Patrie pose des problèmes majeurs et urgents pour l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple, notamment la tâche de construire l’État-major général pour qu’il soit digne d’un organisme de commandement et de conseil stratégique en matière militaire et de défense du Parti, de l’État, de la Commission militaire central et du ministère de la Défense, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général Tô Lâm a ainsi demandé de continuer à bien posséder la pensée Hô Chi Minh sur la question militaire, les lignes directrices militaires et de défense du Parti, en particulier la Stratégie de défense nationale dans la nouvelle situation.

Photo : VNA/CVN

Il a exhorté à hériter et à promouvoir la quintessence de l’art militaire national, à absorber de manière sélective et à appliquer de manière créative la science et la technologie militaires avancées dans le monde, à porter la science et l’art militaires vietnamiens à de nouveaux sommets.

Le chef du Parti a ordonné de se concentrer sur la construction et l’amélioration de capacités globales, de prendre l’initiative dans la recherche et la prévision précoces de la situation, en particulier les mouvements, les tendances d’ajustement stratégique des grands pays, la situation en Mer Orientale.

Il a souligné la nécessité de conseiller en temps opportun sur la planification des lignes directrices stratégiques, de gérer correctement les relations internationales, de prévenir proactivement le risque de guerre et de conflit, d’améliorer davantage la qualité de la prévision et de l’évaluation de la situation ainsi que l’efficacité de la combinaisation du développement économique et la défense nationale.

L’État-major général est appelé à bien diriger la mise en œuvre des fonctions d’armée de combat, d’armée de travail et d’armée de production ; à continuer de promouvoir le rôle de noyau et d’appui du peuple dans la prévention, la réponse et la gestion des conséquences des incidents, des catastrophes, des épidémies et de l’environnement, a-t-il déclaré.

Il a demandé de se focaliser sur la mise en œuvre de la résolution n°05 du Politburo sur l’organisation de l’APV pour la période 2021-2030 ; de la Résolution n°57 du Politburo et de la Résolution n°3488 de la Commission militaire centrale sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale ; de la résolution du 4e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat sur le renforcement de l’édification et du remodelage du Parti et du système politique, associée à l’étude et à l’application de la pensée, de la moralité et du style de Hô Chi Minh.

Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général Tô Lâm a décerné le titre de Héros des Forces armées populaires à l’État-major général de l’APV pour ses réalisations exceptionnelles en matière d’entraînement, de préparation au combat, de construction de l’Armée populaire, de renforcement de la défense nationale, de contribution à l’œuvre d’édification du socialisme et de défense de la Patrie.

VNA/CVN