Messages de félicitations adressés au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2025), les dirigeants de pays et de Partis politiques ont adressé des lettres et messages de félicitations aux dirigeants du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a adressé un message de félicitations au président, Luong Cuong, soulignant que cette période était l'occasion de revenir sur les défis mondiaux, de la crise climatique aux conflits en passant par les inégalités, afin de trouver des solutions multilatérales favorisant la paix, le développement durable et les droits de l'homme pour tous.

Le roi Charles III d'Angleterre a adressé un message de félicitations au président Luong Cuong. Il a souhaité renforcer les relations entre les deux pays, notamment en matière de conservation de la biodiversité, de lutte contre le changement climatique et de protection de l'environnement pour les générations futures.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a adressé des lettres de félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm et au président Luong Cuong. Le Premier ministre Alexandre Turchin, a fait de même auprès du Premier ministre vietnamiens Pham Minh Chinh. La présidente du Conseil de la République (Sénat) de l'Assemblée nationale de Biélorussie, Natalia Kochanova, et le président de la Chambre des députés (Chambre basse) de l'Assemblée nationale de Biélorussie, Igor Sergueïenko, ont adressé un message de félicitations au président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Dans leurs lettres de félicitations, les dirigeants biélorusses ont hautement apprécié le rôle de leadership avisé PCV dans la cause de la libération nationale et du développement.

À cette occasion, la présidente du Parti "Belge" biélorusse, Olga Chemodanova, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du PCV, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a adressé une lettre de félicitations au président Luong Cuong. Il a affirmé que les relations entre les deux pays n'ont cessé de se développer dans un esprit constructif, favorisant la prospérité et la paix. Les liens entre les peuples des deux pays constituent un fondement solide pour les relations bilatérales.

À cette occasion, Lars Klingbeil, président du Parti social-démocrate d'Allemagne (SDP), membre de la coalition au pouvoir, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du PCV, Tô Lâm.

Les coprésidents du Parti de gauche allemand (Die Linke), Ines Schwerdtner et Jan van Aken, ont adressé des lettres de félicitations au PCV.

Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, a adressé une lettre de félicitations au président Luong Cuong.

Il a affirmé que les relations entre le Vietnam et l'Italie reposent sur la confiance et la coopération, et constituent désormais un partenariat dynamique dans de nombreux domaines

Le roi Felipe VI d'Espagne a adressé ses vœux de fête nationale au président Luong Cuong et au peuple vietnamien.

Le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi, a adressé un message de félicitations au président Luong Cuong, affirmant sa volonté de promouvoir le partenariat global et de renforcer la coopération dans de nombreux domaines.

Photo : VNA/CVN

Le président des Émirats arabes unis (EAU), Mohamed ben Zayed Al-Nahyan, a adressé un message de félicitations au secrétaire général du PCV, Tô Lâm et au président Luong Cuong. Le vice-président et Premier ministre des EAU, Mohamed ben Rachid Al Maktoum, a fait de même auprès du président Luong Cuong, et au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le vice-président des Émirats arabes unis, Mansour ben Zayed Al Nahyan, a également formulé ses félicitations au président Luong Cuong, et au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Les dirigeants des EAU ont adressé leurs meilleurs vœux de développement et de prospérité au gouvernement et au peuple vietnamiens.

La Première ministre du Royaume du Danemark, Mette Frederiksen, a adressé une lettre de félicitations à son homologue vietnamien, Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre danois a exprimé sa fierté que le Danemark soit un partenaire et un ami du Vietnam et du peuple vietnamien, et souhaite coopérer dans de nombreux domaines, notamment la croissance verte, l'énergie, le commerce et l'investissement.

Le roi Guillaume Alexandre des Pays-Bas a adressé ses vœux de fête nationale au président Luong Cuong.

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du PCV, Tô Lâm. Il a affirmé que le peuple vietnamien avait le droit d'être fier des progrès accomplis grâce à la consolidation de la paix, de la stabilité et du progrès socio-économique. Il a estimé qu'au cours des 35 dernières années, le partenariat entre les deux parties n'avait cessé de se consolider et de se développer en profondeur.

Photo : VNA/CVN

Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, a adressé une lettre de félicitations au président Luong Cuong.

Le dirigeant a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Venezuela allaient au-delà des pratiques diplomatiques et reposaient sur une confiance profonde, la solidarité et la fraternité. Il souhaitait également promouvoir les efforts visant à consolider la culture de paix et un ordre multipolaire fondé sur la compréhension politique et un dialogue constructif.

À cette occasion, le président du Parti communiste du Venezuela, Henry Parra, le président du Mouvement populaire électoral du Venezuela, Gilberto Giménez Prieto, le président de la direction nationale du Parti PODEMOS (Venezuela), Didalco Bolívar, le président du Parti ENAMORATE (Venezuela), José Antonio España, et la secrétaire générale du parti Patrie pour tous du Venezuela, Ilenia Medina, ont adressé des lettres de félicitations au secrétaire général du PCV, Tô Lâm.

Le secrétaire général du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, et la direction nationale du Parti révolutionnaire TUPAMARO (Venezuela), ont adressé des lettres et des messages de félicitations au Parti communiste du Vietnam.

Le co-présidents du Comité permanent de la Conférence internationale des Partis politiques asiatiques (ICAPP), Chung Eui-yong et Mushahid Hussain Sayed, ont adressé des lettres de félicitations au secrétaire général du PCV, Tô Lâm.

Les responsables ont hautement apprécié les grandes réalisations obtenues par le peuple vietnamien dans les domaines politique, économique et social, ainsi que les importantes contributions du Vietnam à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères des Philippines, du Japon, de la France, de la Biélorussie et du Brésil, ainsi que le secrétaire général de la Conférence pour l'interaction et la coopération interinstitutions en Asie (CICA), ont adressé des lettres et des télégrammes de félicitations au ministre des Affaires étrangères du Vietnam.

