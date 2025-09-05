Un programme de recherche pour les dirigeants du MPLA et du FRELIMO

Un programme de recherche, d’enquête et d’échange thématique destiné aux dirigeants du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) et du Front de libération du Mozambique (FRELIMO) pour 2025 a été lancé vendredi 5 septembre à Hanoi.

Photo : VNA/CVN

Ce programme, organisé par l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) à la demande du MPLA et du FRELIMO, se concentre sur neuf domaines thématiques, dont la formation des cadres, l’éducation politique, le développement économique, l’adaptation aux changements mondiaux tels que le gouvernement numérique et les services publics en ligne, et le renforcement du rôle de direction du Parti.

Pour préparer ce cours, l’académie a invité des experts et des décideurs politiques expérimentés à concevoir et animer des conférences. Les participants assisteront également à des visites sur le terrain, notamment au Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel), et à Hô Chi Minh-Ville.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de l'Académie nationale de la politique Hô Chi Minh (HCMA), a souhaité la bienvenue aux responsables angolais et mozambicains au Vietnam pour ce programme, qui, selon lui, contribuera à renforcer la confiance politique, la solidarité et l’étroite coopération entre le PCV et les partis MPLA et FRELIMO.

Il a souligné que les relations entre le Vietnam et l’Angola et entre le Vietnam et le Mozambique se sont forgées dans la lutte commune contre les envahisseurs étrangers pour la libération nationale.

Elles découlent également de l’admiration et du respect que les peuples angolais et mozambicain portent au Président Hô Chi Minh et au PCV, une force pionnière dans la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme, anciens et nouveaux, ainsi que dans le processus actuel de construction et de défense nationales.

Nguyên Xuân Thang a également exprimé son admiration pour la solidarité et la détermination des gouvernements et des peuples angolais et mozambicain tout au long de l’histoire et dans leurs efforts actuels de reconstruction nationale.

Lors de la cérémonie d’ouverture, les représentants du MPLA et du FRELIMO ont exprimé leur gratitude au PCV en général et à la HCMA en particulier pour leur soutien à l’organisation du programme. Ils ont déclaré que les connaissances et expériences acquises renforceraient les capacités des responsables angolais et mozambicains dans divers domaines.

Les délégués se sont déclarés confiants que l’amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération globale avec le Vietnam continueront de se consolider et de se développer, exploitant ainsi le potentiel mutuel et contribuant à la paix et au développement régionaux et mondiaux.

VNA/CVN