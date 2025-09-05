Assemblée nationale

Le Comité permanent passe en revue la lutte anticorruption et contre la criminalité

Lors de la séance de travail du 5 septembre au matin, dans le cadre de sa 49ᵉ session, le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a examiné les rapports du gouvernement sur la lutte contre la corruption, la criminalité, les violations de la loi et l’exécution des peines en 2025, ainsi que les rapports annuels et de fin de mandat de la Cour populaire suprême et du Parquet populaire suprême.

Le Comité permanent de l’AN a salué les efforts du gouvernement dans la prévention et la lutte contre la criminalité, notamment grâce au renforcement de la force policière au niveau local. Si la criminalité a globalement reculé de 21%, certaines infractions telles que l’escroquerie, l’appropriation illégale de biens et les troubles à l’ordre public sont en hausse. Les crimes liés aux technologies, aux stupéfiants et à la sécurité sanitaire des aliments demeurent complexes, tandis que la gestion des télécommunications et d’Internet reste encore insuffisante.

En matière de lutte anticorruption, de nombreuses affaires ont été détectées et sanctionnées, avec une hausse de 181% des avoirs récupérés dès la phase de l’enquête. Plusieurs affaires majeures impliquant des responsables de haut rang ont été jugées. Toutefois, la corruption reste préoccupante : certaines politiques tardent à être institutionnalisées, et la situation de cadres évitant leurs responsabilités ou travaillant avec réticence, par crainte de commettre des fautes, persiste.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, a exprimé ses inquiétudes face aux escroqueries liées aux offres d’emploi vers le Cambodge et aux voyages “zéro dông” ciblant les personnes âgées. Il a proposé d’utiliser les outils numériques et les écrans dans les centres administratifs pour diffuser des messages de prévention.

Pour 2026, le Comité permanent a recommandé d’achever le cadre juridique, d’intensifier les contrôles et d’améliorer l’efficacité des enquêtes, tout en s’attaquant au phénomène de la “petite corruption” et du harcèlement administratif. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de sanctionner les comportements de fonctionnaires qui évitent leurs responsabilités, craignent les erreurs et refusent d’agir.

