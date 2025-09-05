Le Comité permanent de l’Assemblée nationale valide un ajustement budgétaire 2025

Le 5 septembre après-midi, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a décidé l’ajustement des prévisions de dépenses budgétaires allouées par les autorités centrales au ministère de la Construction et le complément ciblé aux Comités populaires de niveau provincial pour 2025.

Le gouvernement a proposé de réduire de 1.448.142,852 millions de dôngs les prévisions de dépenses économiques du ministère de la Construction en 2025 afin de les réaffecter aux collectivités locales ; parallèlement, de réduire de 10 milliards de dôngs le budget du ministère pour les attribuer au Comité populaire de la province de Phu Tho afin de mettre en œuvre le Programme cible national de réduction durable de la pauvreté.

La Commission de l’économie et des finances de l’Assemblée nationale a estimé que l’ajustement des prévisions de dépenses budgétaires était nécessaire. Elle a recommandé l’adoption d’une résolution en ce sens, tout en demandant au gouvernement d’assurer l’exactitude des données, de gérer et d’utiliser les moyens financiers de manière efficace, dans le respect des objectifs, sans gaspillage ni pertes.

En conclusion, le vice-président de l’Assemblée nationale, Nguyên Duc Hai, a affirmé que le Comité permanent de l’Assemblée nationale approuvait la proposition du gouvernement. L’ensemble des membres présents a voté pour.

