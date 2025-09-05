Le Politburo publie une résolution sur la garantie de la sécurité énergétique nationale

Au nom du Politburo, le secrétaire général Tô Lâm a signé pour publication la résolution n°70-NQ/TW, en date du 20 août 2025 sur la garantie de la sécurité énergétique nationale jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon, appellant à développer le marché de l’énergie de manière compétitive, transparente et efficace tout en garantissant la sécurité énergétique.

Objectifs généraux d’ici 2030

La résolution demande de garantir fermement la sécurité énergétique nationale ; de fournir un approvisionnement énergétique suffisant, stable et de qualité, de réduire les émissions pour le développement socio-économique, d’assurer la défense et la sécurité nationales, d’améliorer la vie de la population et de protéger l’environnement écologique ; de réaliser progressivement la transition énergétique pour répondre aux exigences de développement du pays et aux engagements internationaux.

Selon la résolution, le Politburo a fixé comme objectif que l’approvisionnement total en énergie primaire du Vietnam atteigne environ 150 à 170 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) d’ici 2030.

La capacité totale de production d’électricité sera estimée à environ 183 à 236 GW, tandis que la production totale d’électricité atteindra environ 560 à 624 milliards de kWh. Les énergies renouvelables devraient représenter environ 25 à 30% de l’approvisionnement total en énergie primaire. La consommation finale d’énergie est estimée à environ 120 à 130 millions de TEP.

La fiabilité de l’approvisionnement en électricité et l’indice d’accès à l’électricité figurent parmi les trois premiers pays de l’ASEAN. Les raffineries de pétrole devront répondre à au moins 70% de la demande intérieure en essence.

Le ratio d’économie d’énergie sur la consommation totale d’énergie finale par rapport au scénario de statu quo est d’environ 8 à 10%. La réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités énergétiques par rapport au scénario de statu quo est d’environ 15 à 35%.

Vision à l'horizon 2045

Selon la résolution, le Politburo a également fixé comme objectif de garantir fermement la sécurité énergétique nationale ; un marché de l’énergie sain, compétitif, juste, transparent et efficace, compatible avec l’économie de marché à orientation socialiste.

Le secteur de l’énergie devra se développer de manière synchrone et durable, utiliser efficacement les ressources, protéger l’environnement, réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique. La qualité des ressources humaines, le niveau scientifique et technologique et la capacité de gestion du secteur devra atteindre le même niveau que ceux des pays industrialisés modernes.

Sept tâches et solutions essentielles

La résolution définit sept tâches et solutions principales, notamment le renforcement de la direction du Parti, de la gestion de l’État et de la participation de l’ensemble du système politique et du peuple à la garantie de la sécurité énergétique.

Elle préconise de perfectionner et transformer les institutions et les politiques pour en avantages compétitifs, bases solides et forces motrices puissantes pour promouvoir le développement énergétique ; de développer l’approvisionnement et les infrastructures énergétiques, de garantir la sécurité énergétique, de satisfaire les besoins de croissance.

La résolution prévoit de promouvoir les économies d’énergie, la protection de l’environnement, la réponse au changement climatique, de mettre en œuvre avec flexibilité les engagements internationaux en matière de réduction des émissions ; d’établir des mesures de gouvernance et de réponse aux risques.

Elle demande de se concentrer sur la mobilisation de toutes les ressources sociales, en encourageant fortement le secteur privé à participer au développement énergétique ; de créer des percées dans la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la formation des ressources humaines dans le secteur de l’énergie.

La résolution invite à renforcer la coopération internationale, contribuant à promouvoir un développement rapide et durable du secteur de l’énergie et à la garantie de la sécurité énergétique nationale.

