La gouverneure générale d’Australie effectuera une visite d’État au Vietnam

|La gouverneure générale d’Australie Sam Mostyn, et son époux effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre.
|Photo : VNA/CVN
Sur invitation du président Luong Cuong, et de son épouse, la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre 2025.
VNA/CVN