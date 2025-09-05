icon search
La gouverneure générale d’Australie effectuera une visite d’État au Vietnam

La gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre.

Photo : VNA/CVN

Sur invitation du président Luong Cuong, et de son épouse, la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, et son époux effectueront une visite d’État au Vietnam du 9 au 12 septembre 2025.

VNA/CVN

