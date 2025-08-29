La force navale se prépare pour le défilé maritime de la Fête nationale à Khanh Hoà

Les unités militaires qui prendront part au prochain défilé maritime, organisé à l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre), dans la province côtière centrale de Khanh Hoà, poursuivent actuellement des entraînements intensifs en vue de l'événement.

Photo : HQ/CVN

Plusieurs forces participeront au défilé, avec un rôle clé confié à la Marine populaire du Vietnam, qui mobilisera notamment son sous-marin de classe Kilo 36, des navires de surface, l'aéronavale ainsi que diverses unités spécialisées.

La brigade aéronavale n° 954 participera pour la première fois à un défilé maritime. Des pilotes chevronnés, disposant d'une solide expérience et de compétences de vol exceptionnelles, ont été sélectionnés pour piloter des appareils tels que le Ka-28 et le DHC-6, dans des formations préétablies.

Le colonel Vuong Dang Nam, commandant de la brigade, a souligné que la précision absolue constitue l'exigence la plus élevée dans le vol en formation. Les aéronefs doivent en toutes circonstances maintenir la distance, la vitesse et l'altitude correctes, ainsi qu'une coordination étroite entre eux.

VNA/CVN