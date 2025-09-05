Soutien vietnamien au désarmement et à la non-prolifération nucléaires

Le ministre conseiller Nguyên Hoang Nguyên, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès des Nations unies. a réaffirmé la position ferme et constante du Vietnam en faveur de tous les efforts en faveur du désarmement, de la prévention de la prolifération des armes nucléaires et de la garantie du droit des pays à utiliser l'énergie atomique à des fins pacifiques.

Le diplomate a fait cette déclaration lors de sa participation à la 91e séance plénière de l'Assemblée générale des Nations unies sur le désarmement général et complet, organisée pour commémorer et promouvoir la Journée internationale contre les essais nucléaires (29 août) à New York le 3 septembre.

Il a souligné l'importance de la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) en 2026 et a appelé tous les pays à contribuer activement au renforcement de ce processus.

Le Vietnam, de concert avec les pays de l'ASEAN, a également appelé les États membres de l'ONU à soutenir la mise en œuvre du Traité sur une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), la considérant comme une contribution importante aux efforts de promotion de la paix et de la sécurité régionales et internationales.

Dans son discours d'ouverture, la Secrétaire générale adjointe et Haute Représentante des Nations unies pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a souligné que, même 80 ans après les premiers bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, le monde restait confronté à de réelles menaces liées aux essais d'armes nucléaires.

Par conséquent, la fin des essais nucléaires est une responsabilité partagée pour garantir la paix et la sécurité internationales, a-t-elle souligné.

Alors que le monde se prépare à célébrer le 30e anniversaire de l'ouverture à la signature du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE), les participants ont appelé tous les États qui ne l'ont pas encore signé ou ratifié à achever le processus d'urgence.

VNA/CVN