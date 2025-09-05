Ouverture de la 49e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN) s'est réuni à Hanoï le 5 septembre pour sa 49 e session. Ce programme de travail de près de six jours vise à préparer la 10 e session de la XV e législature.

Dans son discours d'ouverture, le plus haut législateur a souligné que la réunion se tenait dans un atmosphère d'enthousiasme, après la réussite des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale, et en parallèle de la rentrée scolaire.

La 49e session, organisée en trois phases, comprend 32 sujets inscrits à l'ordre du jour, ainsi que certains points de réserve. Il s'agit d'une session importante pour préparer la 10e session, la dernière de la XVe législature, et pour mettre en œuvre immédiatement les nouvelles missions prévues par la loi, assurant l'accomplissement du programme de toute la législature, a précisé Trân Thanh Mân.

Le Comité permanent de l'AN, le Conseil des affaires ethniques de l'Assemblée nationale et les autres commissions de l'Assemblée nationale accompagnent et soutiennent systématiquement le gouvernement pour éliminer les obstacles socio-économiques en 2025 et les années suivantes, en s'efforçant d'atteindre l'objectif de croissance économique à deux chiffres pour la période 2026-2030 et de garantir le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d'ici le centenaire du Parti en 2030, et celui de pays à revenu élevé d'ici le centenaire de la nation en 2045.

Le travail législatif, a déclaré le président de l'AN, dominera la 49e session. Le Comité permanent examinera 14 projets de loi couvrant l'économie de marché, les droits de l'homme, la défense, la sécurité, les sciences, les technologies et l'innovation.

Le président de l'AN a particulièrement insisté sur l'adoption de la Loi foncière (modifiée) et de celle sur la planification (modifiée), soulignant l'importance de ces textes pour le développement national.

Pour la première fois, le Comité permanent de l'Assemblée nationale décidera directement du programme législatif de l'année 2026, conformément aux nouvelles dispositions de la loi relative à la promulgation des actes juridiques de l'Assemblée nationale. Le président a déclaré que cette modification rendrait le programme plus flexible et réactif, garantissant ainsi la création de bases juridiques pour la mise en œuvre des missions lors de la prochaine législature de l'AN.

Outre le volet législatif, le Comité permanent examinera des rapports annuels de supervision, et les rapports de fin de mandat de l'AN, de son Comité permanent, du Président de l'État, du gouvernement, de l'Audit de l'État et des instances judiciaires.

Parmi les autres points à l'ordre du jour figurent le budget de l'État, les investissements publics, le mécanisme financier et le rapport sur les aspirations du peuple.

