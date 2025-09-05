Félicitations adressées au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), les dirigeants de nombreux partis politiques et de différents pays ont adressé leurs félicitations aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Le président du parti Russie unie (PRU) et vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm.

Le roi d’Arabie saoudite, Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, et le prince héritier Mohammed Ben Salmane ben Abdelaziz, ont envoyé des messages de félicitations au président du Vietnam, Luong Cuong.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a adressé une lettre de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le président bangladais Mohammad Shahabuddin a adressé ses vœux au président Luong Cuong. Le conseiller principal du gouvernement intérimaire, Muhammad Yunus, a également envoyé un message au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le roi des Belges Philippe a adressé un message de félicitations au président Luong Cuong.

Paulo Raimundo, secrétaire général du Parti communiste portugais, a félicité à la fois le secrétaire général Tô Lâm et le président Luong Cuong.

Le président bulgare Roumen Radev a adressé des lettres de félicitations au secrétaire général Tô Lâm ainsi qu’au président Luong Cuong. Le Premier ministre bulgare Rosen Jelyazkov a, pour sa part, adressé une lettre de félicitations à son homologue vietnamien Pham Minh Chinh.

Le président du Parti communiste du Chili (PCC), Lautaro Carmona, et la secrétaire générale du PCC, Bárbara Figueroa, ont adressé leurs félicitations au secrétaire général Tô Lâm. La présidente du Parti socialiste du Chili, Paulina Vodanovic Rojas, a envoyé un message de félicitations au président Luong Cuong. Le secrétaire général du Parti socialiste du Chili, Camilo Escalona Medina, a adressé un message de félicitations à Tran Cam Tu, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

Le parti "Communs" (en espagnol : Partido Comunes) en Colombie, a également adressé un message de félicitations au Parti communiste du Vietnam.

L’émir du Koweït, Cheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, le prince héritier Cheikh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, et le Premier ministre Cheikh Ahmad Abdullah Al-Sabah ont adressé des messages de félicitations au président Luong Cuong, et au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le président du Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, le président du Ghana, John Dramani Mahama, ont envoyé des messages de félicitations au président Luong Cuong.

Le président de la République hellénique, Konstantinos Tasoulas, et le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis ont envoyé des messages de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Le président de la République islamique d’Iran, Masoud Pezeshkian, a adressé une lettre de félicitations au président Luong Cuong ; le premier vice-président Mohammad Reza Aref a envoyé une lettre de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh ; et le président de l’Assemblée consultative islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf, a adressé une lettre de félicitations au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man.

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a envoyé un message de félicitations au président Luong Cuong.

Le Comité central du Parti communiste mexicain et Alberto Anaya Gutiérrez, secrétaire général du Parti du travail du Mexique, ont envoyé leurs félicitations au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm. Carolina Rangel Gracida, secrétaire générale du parti MORENA, a adressé un message de félicitations au permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Trân Câm Tu.

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, et la co-présidente Rosario Murillo ont conjointement envoyé une lettre de félicitations au secrétaire général Tô Lâm et au président Luong Cuong.

Le président du Pakistan, Asif Ali Zardari, et le Premier ministre Muhammad Shehbaz Sharif ont envoyé des lettres de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le président de l’État de Palestine et président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général Tô Lâm et au président Luong Cuong.

Domingo Antonio Cabrera Toro, secrétaire général du Parti communiste du Pérou, et Hildebrando Cahuana Segovia, secrétaire aux affaires extérieures, ainsi que le Parti communiste de Colombie, ont envoyé leurs félicitations au secrétaire général Tô Lâm.

Le gouvernement du Rwanda a adressé un message de félicitations au gouvernement du Vietnam.

La présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a envoyé une lettre de félicitations au président Luong Cuong.

Le Parti de la justice et du développement (AKP), au pouvoir en Turquie, a adressé une lettre de félicitations au secrétaire général Tô Lâm. Le président de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a envoyé des messages de félicitations au président Luong Cuong et au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus, a adressé un message de félicitations au président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Le Premier ministre de Serbie, Đuro Macut, a envoyé une lettre de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh.

À cette occasion, les ministres des Affaires étrangères de la République de Corée, de la Belgique, de l’Iran, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de l’Algérie, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie ont également adressé leurs félicitations au ministre des Affaires étrangères du Vietnam.

VNA/CVN