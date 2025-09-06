Réunion périodique d'août du gouvernement

Le Premier ministre rappelle l'objectif de croissance de 8,3 à 8,5% pour 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 6 septembre à Hanoï, la réunion périodique d'août du gouvernement, visant à évaluer la situation socio-économique du mois d'août et des huit premiers mois de l'année, le décaissement des investissements publics, la garantie du bien-être social, de la défense et de la sécurité nationale, ainsi qu'à définir des tâches et solutions pour les mois restants de l'année.

Dans son discours d'ouverture, le chef du gouvernement a indiqué que la situation socio-économique continuait d'évoluer positivement. Les domaines socio-culturels ont également bénéficié d'une plus grande attention. Notamment, les ministères, secteurs et localités ont bien accompli le travail du bien-être social.

Le Premier ministre a toutefois averti des pressions croissantes liées à l'inflation, aux taux de change et d'intérêt, ainsi que du ralentissement de la consommation intérieure, des exportations et de l'investissement public. Il a évoqué les difficultés rencontrées par le modèle d'administration locale à deux niveaux dans la transformation numérique et la gestion des données, les catastrophes naturelles qui pèsent lourdement sur la population, ainsi que la forte hausse récente du prix de l'or. Il a affirmé avoir donné instruction aux organes compétents de prévenir toute manipulation du marché aurifère.

Concernant l'immobilier, il a demandé au ministère de la Construction d'accorder une attention particulière au secteur. Pour le marché boursier, il a jugé positif que les flux financiers soutiennent la production et les affaires, mais a exigé une évaluation rigoureuse afin de détecter des phénomènes d'inflation des prix et de manipulation du marché boursier.

Les ministres et responsables sectoriels doivent être vigilants face aux évolutions rapides dans leurs domaines, tandis que les vice-Premiers ministres doivent renforcer leur engagement, analyser plus finement la situation et proposer des solutions adaptées, avec des politiques flexibles et efficaces.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rappelé l'objectif de croissance nationale de 8,3 à 8,5% pour 2025, soulignant qu'il fallait l'atteindre malgré les difficultés. Pour y parvenir, il a insisté sur la nécessité de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et d'en promouvoir de nouveaux pour assurer un développement synchrone et global dans tous les domaines.

Le Premier ministre a également appelé à poursuivre l'organisation de foires, après l'exposition "80 ans de parcours vers l'Indépendance, la liberté et le bonheur", afin de stimuler la consommation intérieure et de favoriser la mise en réseau des entreprises.

Enfin, il a exigé des mesures plus efficaces en matière de protection sociale, d'éducation, de santé et de réponse aux chocs extérieurs liés au climat, tout en luttant fermement contre les pratiques négatives telles que la manipulation du marché, la thésaurisation et la contrefaçon.

