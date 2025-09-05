Confiance stratégique et engagement du Vietnam pour la paix

La présence du président vietnamien Luong Cuong au 80 e anniversaire de la victoire des peuples du monde sur le fascisme et son voyage de travail en Chine, du 2 au 4 septembre, ont contribué à renforcer la confiance stratégique entre les deux pays et à réaffirmer l’engagement du Vietnam en faveur de la paix.

Il s’agit de son premier voyage officiel en tant que président vietnamien, à l’occasion de l’Année des échanges humanistes entre le Vietnam et la Chine, et du 75e anniversaire des relations diplomatiques. Cette visite vise à consolider les relations bilatérales, en les rendant plus stables, plus concrètes et plus efficaces. Sa présence à la célébration souligne également la responsabilité du Vietnam envers la paix, la sécurité et le développement mondiaux.

Durant son séjour, le président Luong Cuong s’est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, et a rencontré Zhao Leji, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC et président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN).

Ces rencontres visaient à consolider et à mettre en œuvre les points de vue de haut niveau sur le renforcement de la confiance politique, la promotion d’une coopération pratique et mutuellement bénéfique dans tous les domaines, et la contribution au développement de la région et du monde.

Le secrétaire général et président chinois Xi Jinping a félicité le Vietnam pour la célébration réussie de sa 80e Fête nationale, soulignant la nécessité pour les deux pays de renforcer leur coopération stratégique, de défendre l’équité et la justice internationales et d’assurer la stabilité pour le développement de la région et du monde.

Les dirigeants vietnamien et chinois se sont félicités des récents progrès réalisés dans leurs relations bilatérales. Ils ont également discuté des orientations et des solutions visant à approfondir le partenariat stratégique global de coopération et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Les deux parties ont souligné l’importance de cultiver l’amitié traditionnelle, de renforcer la coopération et de travailler ensemble à l’édification de la communauté, servant ainsi les intérêts des deux nations et contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Selon le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, la visite de travail du dirigeant vietnamien en Chine a été un succès. La présence du président Luong Cuong à cet anniversaire a mis en lumière l’esprit pacifique du Vietnam et sa détermination à lutter pour la paix et la justice, ainsi que la politique constante du Parti et de l’État de continuer à travailler en étroite collaboration avec la communauté internationale et à contribuer de manière responsable à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.

Se tournant vers l’avenir, Nguyên Minh Vu a souligné les fondements politiques, matériels et sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs de ce voyage.

Confiance politique

Animés de la forte volonté politique de leurs dirigeants, le Vietnam et la Chine entendent renforcer leur coordination stratégique et consolider leur confiance politique en maintenant des échanges réguliers de haut niveau, en renforçant leur coopération globale sur tous les canaux et en stimulant leur collaboration dans des domaines clés.

Les dirigeants des deux pays ont engagé des discussions franches, amicales et efficaces, convenant d’approfondir leur connectivité économique et de créer de nouveaux points forts dans des domaines où ils sont mutuellement avantageux et en demande, tels que le commerce agricole, la connectivité ferroviaire, les grandes infrastructures, les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture de pointe, la protection de l’environnement et la formation des ressources humaines.

Les dirigeants chinois se sont déclaré prêts à accroître les importations de produits vietnamiens et à encourager les investissements de qualité, afin de créer des opportunités pour les entreprises et les citoyens, favorisant ainsi les bénéfices mutuels.

Les deux parties se sont engagées à encourager et à faciliter les échanges entre leurs peuples par l’ouverture de nouvelles lignes aériennes directes, la facilitation des visas et le renforcement de la coopération culturelle, éducative et touristique, tout en coordonnant efficacement l’organisation d’activités dans le cadre de l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine.

À cette occasion, le président Luong Cuong a également rencontré les proches de conseillers, généraux et intellectuels chinois et vietnamiens qui ont contribué à la cause révolutionnaire du Vietnam et à l’amitié sino-vietnamienne. Exprimant sa gratitude pour l’amitié traditionnelle et le soutien mutuel entre les deux Partis et les deux pays, il a encouragé les familles de ces personnalités à continuer de transmettre cet héritage aux générations futures, renforçant ainsi les liens durables entre le Vietnam et la Chine.

Il a également rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Chine, réaffirmant la politique constante du Parti et de l’État selon laquelle les Vietnamiens d’outre-mer, y compris ceux en Chine, sont un élément indissociable du bloc de grande union nationale et une source essentielle de force et de motivation pour le développement du pays.

Le Vietnam et la Chine entretiennent une longue tradition d’amitié. Il y a un siècle, sous la direction du président Hô Chi Minh et du président Mao Zedong, les premiers révolutionnaires prolétariens des deux nations se sont serré les coudes, se sont soutenus et ont forgé des liens étroits de camaraderie et de fraternité.

Au cours de son voyage, le chef de l’État vietnamien a également rencontré les dirigeants de nombreux pays présents, dont le président russe Vladimir Poutine, le roi du Cambodge Norodom Sihamoni et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain et président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Lors de ces rencontres, le président Luong Cuong a affirmé que les réalisations du Vietnam n’auraient pas été possibles sans le soutien des dirigeants et des peuples de ses pays frères et amis. Il a également présenté plusieurs initiatives de coopération et s’est dit convaincu que le Vietnam et ces pays continueraient à œuvrer ensemble pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité.

