Le développement de l'énergie nucléaire doit être une stratégie à long terme

Le développement de l'énergie nucléaire doit être défini comme un objectif stratégique à long terme, essentiel au développement socio-économique et à la défense et à la sécurité nationales, a déclaré le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors d'une séance de travail avec l'Institut vietnamien de l'énergie atomique (VINATOM), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, à Hanoï le 4 septembre.

L'énergie nucléaire doit garantir une sécurité absolue pour les personnes, l'environnement et la société, tout en respectant scrupuleusement les directives des agences internationales de l'énergie atomique, a déclaré le secrétaire général lors de cette séance, à laquelle participait également le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a appelé à affiner les politiques et les mécanismes de soutien au développement de l'énergie nucléaire dans un contexte en constante évolution. Il a proposé un programme national sur la technologie et la sûreté nucléaires afin de répondre aux normes de sécurité internationales, de renforcer les capacités scientifiques fondamentales et d'assurer un développement durable de l'énergie nucléaire. Il a également appelé au renforcement des capacités et de la coordination de l'Agence vietnamienne de sûreté radiologique et nucléaire en matière de sûreté radiologique et nucléaire.

VINATOM doit continuer à jouer son rôle d'unité clé pour la recherche scientifique et technologique, le soutien technique, la réponse aux incidents, la fourniture de données scientifiques, la recherche appliquée et la formation de ressources humaines qualifiées, a-t-il déclaré.

Le chef du Parti a plaidé pour un investissement accru dans les infrastructures nationales de recherche et d'essais, en mettant l'accent sur la mise en œuvre sûre et efficace des projets nationaux clés. Les efforts stratégiques devraient se concentrer sur le développement des capacités du Vietnam en matière de technologie nucléaire, tout en soutenant les projets de recherche qui permettraient à terme au pays de maîtriser les technologies soutenant les industries des terres rares, liées au nucléaire et celles qui favorisent la transformation numérique, a-t-il ajouté.

Le secrétaire général Tô Lâm a également souligné l'importance de la transformation numérique et de la gestion sécurisée des données. Les priorités comprennent la construction d'un réseau interconnecté de surveillance des radiations environnementales, la numérisation des données et des équipements, et l'établissement d'un modèle de divulgation des données transparent mais contrôlé afin de renforcer la confiance du public. Il a également plaidé en faveur de solutions technologiques telles que la cartographie des sources de radiation et les outils d'IA pour l'évaluation des risques spécifiques à chaque région.

Créé en 1979, son prédécesseur étant l'Institut de recherche nucléaire de Dà Lat (fondé en 1976), VINATOM supervise aujourd'hui 12 unités, dont trois divisions administratives et neuf unités de recherche et de déploiement à Hanoï, Dà Lat, Hô-Chi-Minh-Ville et Dà Nang.

En 2025, VINATOM comptait 768 employés, dont un professeur, 15 professeurs associés, 81 docteurs et plus de 350 étudiants de troisième cycle, dont de nombreux experts de renommée internationale. Il gère des installations essentielles, telles que le réacteur nucléaire de Dà Lat et l'accélérateur de faisceaux d'électrons de Hanoï.

VNA/CVN